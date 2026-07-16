רשות המסים תעביר היום (חמישי) את הפעימה הראשונה של מענק העבודה לשנת הזכאות 2025. במסגרת התשלום יועברו כ-260 מיליון שקל לכ-130 אלף זכאים.

מענק העבודה משולם ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. מטרת המענק היא לשפר את מצבם הכלכלי של עובדים בעלי הכנסות נמוכות, לצמצם פערים חברתיים-כלכליים ולעודד השתלבות בשוק העבודה.

המענק משולם במספר פעימות לאורך השנה, בהתאם למועד הגשת הבקשה. הזכאים הם שכירים ועצמאים בני 21 ומעלה שהם הורים לילדים, וכן בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, ובלבד שהם עומדים בקריטריונים שנקבעו. החל משנת 2024 ניתן מענק נוסף גם לעובדים שהם הורים לפעוטות.

ברשות המסים ציינו כי ניתן עדיין להגיש באופן מקוון בקשות לקבלת מענק עבודה עבור שנת 2024 באמצעות אתר הרשות, עד ל-31 בדצמבר 2026.

בנוסף, נשים שכירות בנות יותר מ-60 העומדות בתנאי הזכאות יכולות להגיש בקשה למענק וכן למקדמה על חשבון שנת הזכאות 2026.