אישה בשנות ה-20 לחייה נהרגה היום (חמישי) לאחר שנפגעה מרכב בעת שעמדה מחוץ לרכבה בשולי כביש 65, סמוך למחלף עירון.

על פי המשטרה, היא עצרה במקום כחוק לבדיקת תנועה בעקבות חשד לביצוע עבירת תנועה.

מחקירה ראשונית עולה כי רכב שסטה מנתיב נסיעתו פגע בצעירה, שעמדה מחוץ לרכבה לצד הדרך. גורמי הרפואה קבעו את מותה בזירה. נהגת הרכב הפוגע, אישה בת 47, נפצעה באורח קל ופונתה לקבלת טיפול רפואי.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הצעירה ללא דופק וללא נשימה, כשהיא סובלת מחבלה רב־מערכתית קשה.

פראמדיקית מד"א ליה בונדר וחובש רפואת החירום נור ג'מאל סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה. ראינו 2 כלי רכב עם פגיעות פח ואישה כבת 30 שוכבת בשול הכביש כשהיא ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית".

הם הוסיפו: "מיד ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. במקביל צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי לנפגעת נוספת ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים כשמצבה קל".

בוחני התנועה של מרחב מנשה במחוז חוף פתחו בחקירת נסיבות התאונה. בעקבות האירוע נרשמו עומסי תנועה כבדים בכביש 65, לפני מחלף עירון לכיוון מערב ובעלייה לכביש 6 צפון. במשטרה קראו לנהגים להימנע ככל הניתן מהגעה לאזור ולהיעזר ביישומוני הניווט לבחירת דרכים חלופיות.