בהיכל התרבות באריאל התקיים ערב שעסק ביצירה שנולדה מתוך עקירת גוש קטיף וצפון השומרון. באירוע השתתפו יוצרים שיצירתם נבעה מתוך שבר העקירה ומתוך רצון לעצב את סיפורה בתרבות הישראלית.

הערב נערך ביוזמת מרכז מורשת גוש קטיף וצפון השומרון בשיתוף עיריית אריאל, במעמד הרב ציון טוויל, ראש קהילת נצר אריאל, וראש העיר יאיר שטבון. מנכ"ל מרכז מורשת גוש קטיף, מיכה חדד, אמר כי, "העיסוק בשימור תודעה, בבניית הארכיון ובהעברת המסרים במרכז מורשת גוש קטיף וצפון השומרון הוא מתוך תפיסה שבלי שורשים אין עתיד ואין צמיחה קדימה. גם כעת, כשיש תיקון לעוול של הגירוש מצפון השומרון, חשוב לעסוק בשורשים לצד הפריצה להתיישבות החדשה".

חדד הוסיף כי, "הפצע הזה, לא רק שהוא פתוח, אלא רק הולך ונפתח יותר. מכיוון שהחברה הישראלית מבינה, לא רק את האיוולת הביטחונית, אלא חובה על כל אחד לשאול מה בעצם היה שם". במהלך האירוע שוחח ערוץ 7 עם היוצרים, שסיפרו על תחושותיהם ועל גל היצירה שהתפתח בשנים האחרונות סביב העקירה.

חוה דיבון, תסריטאית ויוצרת הסדרה "התנתקות", אמרה כי, "זאת הפעם השלישית שניסיתי לכתוב על ההתנתקות. פעמיים כשלתי ולא הצלחתי. ברוך השם שזיכה אותי שזה הצליח ושהתאגיד הסכים להפיק את זה". השחקן אוהד קנולר, ששיחק בסדרה, הוסיף כי, "זאת בעצם סדרת הדרמה הראשונה שעוסקת בנושא ההתנתקות מגוש קטיף. לא היה דבר כזה קודם ואני מקווה שיהיה עוד כאלה בעתיד".

הבמאי יואב אליצור, יוצר הסדרה "תוכנית חומש", סיפר על תהליך העבודה הממושך על היצירה ועל ההיכרות עם אנשי חומש. אלי זינגר, מיוצרי הסדרה, אמר כי יצירות המציגות נקודת מבט אחרת הן בעלות חשיבות רבה בעיצוב המציאות ובכתיבת ההיסטוריה.

עדי פישמן, מחברת הספר "כל הדרכים הביתה", אמרה כי האמנות מאפשרת לחבר את סיפור העקירה לסיפור הישראלי הרחב באמצעות סיפור אנושי. איש התקשורת עודד הרוש, שהנחה את האירוע, אמר כי בשנים האחרונות ניכרת התעוררות ביצירה סביב העקירה, והוסיף כי לדעתו מדובר בסיפור ישראלי שיש להביאו לקדמת הבמה באופן רחב יותר.