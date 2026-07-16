ח"כ לימור סון הר־מלך ממפלגת עוצמה יהודית דחתה את הביקורת שנמתחה על החוק המאפשר מסלולי לימוד בהפרדה מגדרית גם לתואר שני ולתואר שלישי.

לדבריה, מטרת החוק היא לאפשר לנשים ולגברים דתיים וחרדים להתקדם באקדמיה ובתעסוקה, תוך הסרת חסמים שהיו קיימים עד כה.

לדבריה, "זכינו להעביר את התיקון החשוב של הפרדה בלימודים בתארים מתקדמים באקדמיה. החוק הזה מתקן סדרי עולם". היא הוסיפה כי החקיקה קודמה בעקבות "מאות פניות של נשים חרדיות ודתיות לאומיות", שלדבריה הצביעו על כך שהחסם המרכזי נמצא בלימודי התואר השני והשלישי.

עוד טענה סון הר־מלך כי, "הרעש מסביב מספר את הסיפור האמיתי על החוק. הוא מספר הרבה מאוד שקרים ופייקים כדי לגרום לעצירת החוק הזה". לדבריה, "לא יכול להיות שתהיה תקרת זכוכית באקדמיה. אם אישה לא יכולה להתקדם עם אותם תארים, היא גם לא יכולה להתקדם בתעסוקה שלה".

בהתייחסה לטענות שלפיהן החוק עלול לפגוע באיכות ההכשרה או בבריאות הציבור, אמרה, "את אותן טענות שמענו גם בתארים הראשונים. לא רק שזה לא הוכיח את עצמו, אלא להפך. דווקא התארים האלה מצליחים, ואנחנו רואים הישגים כבירים סביב התואר הראשון".

היא דחתה גם את העתירות שהוגשו לבג"ץ נגד החוק ואמרה כי, "בג"ץ הוא לא מחוקק־על. התפקיד שלנו הוא להקשיב לצרכים של הציבור ולחוקק". בהתייחסה להתנגדות מצד מוסדות אקדמיים הוסיפה, "אנחנו מאפשרים את המתווה הזה. האקדמיה, המוסד והמועצה להשכלה גבוהה לא חייבים לפתוח את המסלול הזה. בסוף זה נתון לשיקול הדעת של האוניברסיטה האם לפתוח או לא לפתוח".

עוד אמרה כי אינה מבינה את ההתנגדות למהלך, "אני לא מצליחה להבין מה אכפת למישהו שבכיתה אחת קטנה באוניברסיטה ישבו עשרים בנות חרדיות או דתיות לאומיות". בסיום הריאיון התייחסה גם לרגע שבו ניהלה את ישיבת המליאה בעת אישור החוק ואמרה, "זכיתי לשבת שם ולנהל את המליאה ולהכריז שהחוק נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל".