איש תקשורת בריטי פרסם בימים האחרונים סרטון שעורר תהודה רבה ברשתות החברתיות, ובו הוא מתאר את התיעודים הקשים שראה ממתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

במהלך דבריו הוא התקשה לעצור את הדמעות ויצא בביקורת חריפה נגד ההפגנות הפרו-פלסטיניות המתקיימות בבריטניה.

לדבריו, באחד הסרטונים שצפה בהם נראה מחבל חמאס יורה בנערה יהודייה בבטנה בתוך ביתה. "הוא ירה בה בבטן והיא התפתלה על הרצפה כשהיא מדממת למוות", סיפר.

לדבריו, המחבל אילץ את הוריה ואת אחיה לשבת לידה בזמן שצילם את האירוע בשידור חי בפייסבוק. "האבא ניסה להישאר חזק בשביל הבן שלו ואמר לו 'נעבור את זה', בזמן שהוא רואה את הבת שלו מדממת למוות. אחר כך כולם נרצחו בשידור החי".

עוד סיפר כי צפה בתיעוד נוסף שצולם במצלמות הגוף של מחבלי חמאס, שבו נראו שני אחים צעירים לאחר מתקפה על בית בקיבוץ. "לאחד מהם נקטעה זרוע מרימון. האח הגדול החזיק את הזרוע שלו, והילד הקטן ניסה להרגיע אותו ואמר לו: 'אל תדאג, זה חלום, זה לא אמיתי'".

בהמשך התייחס גם למשפחת ביבס ואמר כי האם שירי ביבס הבינה מה צפוי לילדיה בזמן שנחטפו. "זה לא משהו מימי הביניים. זה קרה בשידור חי בפייסבוק", אמר. לדבריו, קשה לו להבין כיצד לאחר מראות כאלה יש מי שיוצאים מדי שבוע להפגנות תמיכה בחמאס ברחובות בריטניה.

בסיום דבריו מתח ביקורת על הרשויות במדינתו וטען כי הן מאפשרות את קיום ההפגנות. "לחברים היהודים שלי כבר אין תחושת ביטחון להסתובב בערים בבריטניה", אמר. עוד טען כי המשטרה אינה פועלת גם במקרים שבהם, לדבריו, מפגינים מופיעים עם סממנים המזוהים עם חמאס.