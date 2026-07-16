גדי איזנקוט על יוסף חדאד חדשות 13

יו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט עורר סערה לאחר שבריאיון לחדשות 13 נשאל האם הוא פוסל שותפות קואליציונית עם יו"ר רע"ם מנסור עבאס.

איזנקוט השיב כי אינו פוסל, והוסיף כי "הליכוד עם הציניות שלו הרי חותם היום על יוסף חדאד כחבר כנסת, הוא לא אומר, הוא ערבי, אני לא אשב איתו. ולכן זו שיטת נתניהו של הפרד ומשול. להוציא מהמחנה 21% מאזרחי ישראל הערבים".

בתגובה פרסם פעיל ההסברה יוסף חדאד תגובה שבה תקף את דבריו של איזנקוט. "ניסיתי להבין את ההקשר וחזרתי כמה וכמה פעמים על התשובה שלו. אני מודה - לא הצלחתי להבין ואפילו הופתעתי מזה", אמר.

חדאד תהה, "אתה משווה ביני למנסור עבאס כי שנינו ערבים? הרי מלבד הזהות הערבית אין בינינו כלום משותף. אתה גולנצ'יק, גדי - גם אני. אז אתה משווה בין גולנצ'יק נכה צה"ל לבין מי שלא מסוגל לקרוא לחמאס ארגון טרור? אתה משווה ביני, שהקמתי עמותה ערבית-ישראלית שדוגלת בשותפות ועושה הסברה למען המדינה, לבין מנסור עבאס שהמפלגה שלו מחוברת לעמותת סיוע 48 שהעבירה לפי תחקירים שפורסמו כספים לארגוני טרור כולל חמאס?"

לדבריו, "אין שום דבר שמקשר ביני לבין מנסור עבאס ושאף אחד לא ינסה להלבין ולהכשיר אותו על הגב שלי... אני מתנגד נחרצות לדרך של המפלגות הערביות, אני מאמין שלא צריך לשבת איתן - צריך להעיף אותן".

בסיום דבריו התייחס חדאד גם לעתידו הפוליטי ואמר כי הוא עדיין שוקל כניסה לחיים הפוליטיים, אך טרם קיבל החלטה.

"את המפלגות הערביות שבכנסת היום צריך להחרים. לא כי הם ערבים, אני הרי ערבי- אלא כי הם אנטי ישראלים. ולהחרים את המפלגות הערביות זה לא גזענות. להגיד שאני ומנסור עבאס זה אותו דבר כי אנחנו ערבים- זה כן", חתם.

תא"ל במיל' עופר וינטר הגיב: "ההשוואה בין יוסף חדאד, אדם אוהב ישראל, לוחם צה"ל שנפצע בקרב, ונלחם למען מדינת ישראל גם בזירת ההסברה במשך שנים בכל רחבי העולם, לבין מנסור עבאס ממפלגה שהיא נציגת האחים המוסלמיים בכנסת, זו גם תועבה וגם גזענות".

לדבריו, "ההשוואה בין שניהם רק כי שניהם ערבים היא כל כך מנותקת מהמציאות. היא מראה על תפיסת עולם שגויה ואי הבנה בסיסית, מי איתנו ומי נגדנו".