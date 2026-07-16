משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הודיעו היום (חמישי) על מקרה ראשון של חולה מאומת בקדחת מערב הנילוס בישראל בעונת הקיץ של שנת 2026.

מדובר בתושב תל אביב שאובחן במחלה, ובעקבות המקרה הונחתה הרשות המקומית להגביר את פעולות המניעה, הניטור, ההדברה וההסברה לציבור.

במשרדים הדגישו כי למרות האבחון, עד כה מתחילת עונת הניטור לא אותרו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס. במשרד להגנת הסביבה ציינו כי לאורך השנה, ובמיוחד בין חודשי יוני לנובמבר, מתבצע ניטור שוטף של זחלי יתושים ולכידות של יתושים בוגרים ברחבי הארץ.

פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הסבירה כי "קדחת מערב הנילוס היא מחלה המועברת לאדם באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה ללא תסמינים, במקרים חריגים עלולים להופיע גם תסמינים חמורים כמו דלקת מוח או קרום המוח".

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, אמר כי המשרד מקיים ניטור רציף ברחבי הארץ ומנחה את הרשויות המקומיות להגביר את פעולות המניעה וההדברה בהתאם לממצאים.

לדבריו, "לציבור יש תפקיד חשוב בצמצום הסיכון - ייבוש מקורות מים עומדים ושימוש באמצעי הגנה מפני עקיצות הם צעדים פשוטים ויעילים שיכולים למנוע את רביית היתושים ולהפחית את הסיכון לחשיפה לנגיף".

במשרדים קוראים לציבור לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים, להתקין רשתות על חלונות, ללבוש בגדים ארוכים בשעות החשיכה ולהפעיל מאווררים בעת השהייה מחוץ לבית.

בנוסף, התושבים מתבקשים לדווח למוקד 106 של הרשות המקומית על מפגעי יתושים או מקורות מים עומדים במרחב הציבורי, כדי לאפשר טיפול מהיר במפגעים.