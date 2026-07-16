גל מחאות פרץ בכמה ערים באוקראינה בעקבות החלטתו של הנשיא וולודימיר זלנסקי להדיח את שר ההגנה מיכאילו פדורוב.

זלנסקי טרם הסביר את הסיבות להחלטה, בעוד חברי הפרלמנט האוקראיני צפויים לאשר את מינויו של שר הפנים איהור קלימנקו לתפקיד.

פדורוב, בן 35, מונה לתפקיד רק בחודש ינואר וזכה להערכה על מאמציו לצמצום השחיתות במשרד ההגנה ועל קידום שימוש בנתונים ובטכנולוגיה לשיפור ביצועי הצבא בשדה הקרב. ברקע ההדחה הועלו הערכות כי היא קשורה למתיחות בינו לבין מפקד הצבא אולכסנדר סירסקי או לביקורת על קצב הרפורמות בתחום הגיוס.

לפני מינויו לשר ההגנה כיהן פדורוב כשר הטרנספורמציה הדיגיטלית והוביל יוזמות טכנולוגיות שונות מאז תחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה, ובהן הקמת "צבא ה־IT של אוקראינה" ומיזם "צבא הרחפנים". בתקופת כהונתו כשר ההגנה המשיך לקדם יכולות לחימה מבוססות רחפנים וטכנולוגיה, ובין היתר פעל לצמצום השימוש הרוסי במערכת סטארלינק ולתמיכה במבצעי התקיפה בחצי האי קרים.

לאחר הדחתו פרסם פדורוב הודעה שבה מנה את הישגיו והצהיר כי ימשיך לפעול, "להביס את האויב באמצעות עליונות, מהירות, חדשנות וחוסן ארגוני". במקביל הודיע מפקד יחידת רחפנים וסגן מפקד חיל האוויר האוקראיני, פבלו יליזארוב, על התפטרותו במחאה על ההחלטה, שאותה הגדיר, "רעה גדולה ליכולת ההגנה של המדינה".