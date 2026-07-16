עיריית גבעת שמואל הודיעה כי בשלב זה לא ניתן לקיים ישיבת מועצה טלפונית או בעל פה, וביקשה מהמשרד לשירותי דת להעביר את רשימת נציגי השר לוועדה הבוחרת לקראת ישיבת המליאה הצפויה בסוף החודש.

בשל העיכובים טרם נקבע מועד קונקרטי לבחירת רב העיר, וההליך צפוי להידחות מבחינה חוקית לאחר הבחירות לכנסת.

במכתב ששלח מנכ"ל העירייה, גבי חדד, למנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, נמסר כי התקבל מכתבו של המשרד וכי העירייה מבקשת להמשיך בקידום ההליך בהתאם להוראות הדין. חדד הבהיר כי בשלב זה אין אפשרות לקיים ישיבת מועצה באופן טלפוני או בעל פה.

לדבריו, "בשלב זה אין באפשרותנו לקיים ישיבת מועצה באופן טלפוני או בעל פה, שכן מליאת מועצת העיר נדרשת להתכנס בישיבה פיזית". עוד ביקשה העירייה לקבל את רשימת אחד עשר נציגי השר לוועדה הבוחרת, שלדבריה כבר התבקשה בפנייה קודמת, כדי להביאה להיוועצות בפני מליאת מועצת העיר בהתאם להוראות הדין.

חדד הוסיף כי לקראת סוף החודש צפויה להתקיים ישיבה של מליאת מועצת העיר. לדבריו, "ככל שהרשימה תועבר אלינו מבעוד מועד, ניתן יהיה להציגה בפני המליאה במסגרת הישיבה הקרובה, ובאותו מעמד לקדם גם את בחירת החלופה לגב' ענבל פרקש".