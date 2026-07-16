נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קבע היום (חמישי) כי התלונה נגד הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, בעקבות התבטאויותיו נגד שופטי בג"ץ בפרשת הדיון בשבת, היא מוצדקת.

בהחלטתו ציין קולה כי סוגיית הדיון בשבת אינה מצויה בליבת סמכויותיו של הרב הראשי, ולכן דבריו אינם חוסים תחת ההגנות המיוחדות הניתנות לו במסגרת תפקידו.

ההחלטה המלאה של הנציב

לדבריו, הביטויים שבהם השתמש הרב יוסף, ובהם "השופטים החצופים האלה", "רומסים את התורה הקדושה" ו"בג"ץ אויב היהדות", חורגים מביקורת לגיטימית.

הנציב הוסיף כי אמירות מסוג זה אינן עולות בקנה אחד עם השיח הממלכתי המצופה מנושא משרה שיפוטית, ועלולות לפגוע באמון הציבור במערכת המשפט.

מנגד, דחה קולה את התלונה שהוגשה נגד הרב יוסף בעקבות התבטאויותיו נגד פסיקת בג"ץ שחייבה את הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן במבחני הרבנות.

בהחלטתו קבע כי מדובר בנושא המצוי בליבת תפקידו וסמכויותיו של הרב הראשי לישראל, ולכן אין מקום להתערבות בעניין.

הנציב לא הטיל כל סנקציה על הרב דוד יוסף.