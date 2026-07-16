משרד הפנים הסורי הודיע כי כוחות הביטחון סיכלו ניסיון להבריח אמצעי לחימה בגבול עם עיראק, שלטענת הרשויות נועדו להגיע לידי חיזבאללה בלבנון.

במהלך הפעילות נעצרה משאית סמוך לגבול העיראקי, ובה נמצאו 150 כטב"מי נפץ, טילי נ"ט וטילים ארוכי טווח. לפי הודעת הרשויות, החקירה נמשכת במטרה לאתר את כלל המעורבים בניסיון ההברחה.

מתיעודי התפיסה שפורסמו עולה כי בין אמצעי הלחימה שנתפסו הייתה כמות גדולה של רחפני FPV מתאבדים.

עוד נראו רכיבים ובהם סלילי סיב אופטי וראשי קרב של טילי נ"ט, שלפי ההערכות נועדו להרכבה על הרחפנים בשטח לבנון, במטרה להגביר את קטלניותם.

לדברי הרשות הכללית למעברים ומכס של סוריה, מדובר במשאית גדולה להעברת נפט שהייתה אמורה להגיע לעיר החוף בניאס. אנשי המכס במעבר הגבול בין סוריה לעיראק חשדו במשאית, ערכו בה חיפוש ואיתרו את כמויות הנשק.

ברשויות הסוריות מסרו כי על פי ממצאי החקירה עד כה, אמצעי הלחימה שנתפסו היו מיועדים להגיע לידי חיזבאללה בלבנון. במשרד הפנים ציינו כי החקירה נמשכת.