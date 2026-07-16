חבר מועצת העיר אריאל אורן חזן מותח ביקורת חריפה על אופן קידום הליך בחירת רב העיר באריאל וטוען כי בניגוד לטענות המופנות נגדו, אין לו התנגדות לעצם מינוי רב עיר ואף לא למועמד מסוים.

לדבריו, התנגדותו נוגעת להתנהלות שאינה עומדת בעקרונות של מנהל תקין ואינה משקפת את רצון הציבור כפי שבא לידי ביטוי בבחירות למועצת העיר. לטענתו, המחלוקת אינה עוסקת בזהות הרב אלא באופן הקמת הגוף הבוחר.

חזן אמר כי החוק מחייב לשקף את יחסי הכוחות במועצת העיר גם בהרכב הגופים המעורבים בהליך, כך קובעות התקנות להקמת הועדה לבחירת רב עיר, אך הדבר לא נעשה. "אני ביקשתי רק דבר אחד - הזדמנות להציע נציגי ציבור שמשקפים את הציבור באריאל. אי אפשר לקחת את כל הנציגים מאותו צד ולהציג אותם כנציגי הציבור כולו".

עוד טען חזן כי בעיר אין כיום מועצה דתית מתפקדת, וכי במקום מועצה מכהן ממונה יחיד. לדבריו, מצב זה יצר מציאות שבה מתקבלות החלטות משמעותיות ללא ייצוג רחב של הציבור והעברה ושימוש בכספי ציבור ללא כל פיקוח ובקרה.

לטענתו, מדובר במהלך שנועד לעקוף את חלוקת הכוחות שהייתה אמורה להתקיים בהתאם לתוצאות הבחירות למועצת העיר ועכשיו הסיפור חוזר על עצמו שוב.

בהמשך השיחה התייחס חזן גם להרכב הוועדה לבחירת רב העיר וטען כי לאופוזיציה לא ניתנה האפשרות להציע את חלקה בנציגי הציבור.

"אני ממש לא מתנגד לבחירת רב עיר. להפך! אני מתנגד לזה שהכול נעשה בקומבינות, בלי לשקף את הציבור, תוך רמיסת החוק ובלי לתת לנו את המקום שמגיע לנו". חזן הוסיף כי לשיטתו יש להעדיף מועמד המחובר לעיר ולתושביה.

"אני הייתי מעדיף שזה יהיה רב מתוך העיר, ואם לא מתוך העיר - שיגיע להתגורר בעיר, כפי שהחוק מחייב", אמר. לדבריו, אין מקום למינוי שיתבסס על הסכמות פוליטיות מוקדמות או על התחייבויות שאינן קשורות לטובת הציבור.

בהמשך מתח ביקורת על טענות שלפיהן הוא פועל לעכב את ההליך באמצעות קשריו במערכת הפוליטית. "מדובר בשקר. כל תחום מינוי הרבנים אינו נמצא בכלל בידי הליכוד, וביהודה ושומרון ההליך מתנהל באופן שונה דרך מנכ"ל המשרד לשירותי דת, הפניות ליריב לוין הם לא רלוונטיות".

חזן התייחס גם להליכים המשפטיים שננקטו בנושא ואמר כי בית המשפט גלגל את העותרים והפנה אותם למצות את ההליכים מול משרדי הממשלה. לדבריו, אילו הייתה חריגה ברורה מהדין, הדברים היו מקבלים ביטוי כבר במסגרת ההליך המשפטי.

לצד זאת הדגיש כי לשיטתו עדיין קיימים פגמים בהתנהלות המחייבים תיקון וכאשר יהיה הליך משפטי חברי המועצה יבקשו להיות חלק ממנו.

הוא הסביר כי חלק מהמאבק סביב בחירת רב העיר נובע גם ממחלוקות פנימיות בין קבוצות שונות בעיר, ולא ממאבק אישי שלו. "אני בסך הכול פיון שמשתמשים בו בשביל ספין", אמר. לטענתו, המאבק האמיתי מתקיים בין גורמים שונים המבקשים לקדם מועמדים שונים לתפקיד.

לקראת סיום השיחה שב חזן והדגיש כי מבחינתו אין התנגדות עקרונית לבחירת רב עיר לאריאל, אלא דרישה שההליך יתבצע באופן תקין ושקוף.

"אם היו נותנים לכל צד את הייצוג שמגיע לו ופועלים לפי הכללים, הכול היה יכול לעבור בצורה מסודרת. שלא יעבדו עליכם - אני לא מתנגד למינוי רב עיר, אני מתנגד לקומבינות - יאיר אני מזמין אותך לשבת ולסגור את העניין באופן חוקי ובהזמנה".

חזן מסכם: "מדובר בראש עיר חלש שלא הצליח לקדם דבר מאז שנבחר לתפקיד, מתחבורה ציבורית וחינוך ועד לביטחון וכשל בכל תחום כולל מינוי רב עיר ועד למצב של הכנסת העיר למצור, למעט ביקור הארנונה וגזירות כלכליות שם הוא חולב את התושבים ונוחל 'הצלחה'.

הניסיון שלו להעביר את האחריות אלי או לשר לוין במקום לקחת אחריות על חוסר היכולת שלו הוא לא יותר מספין נלוז שאין לו קשר למציאות. ובדיוק כשם שמכר את תושבי אריאל וויתר בשביל הפטרון שלו סמוטריץ על הטבת מס בגובה 7% לתושבי העיר כך הוא מנסה לעשות גם עכשיו כדי לא להסתבך עם האנשים להם הוא הבטיח את התפקיד ביודעו שהוא לא יכול לקיים".