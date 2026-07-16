טוען משטרתי התבטא היום (חמישי) בצורה חריגה כלפי כתבת תאגיד השידור ורד פלמן במהלך דיון שנערך בבית משפט השלום בירושלים.

האירוע התרחש במהלך דיון בתיק רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות. לפי דיווח של כתב המשטרה לירן תמרי, לאחר שפלמן הציגה את עצמה כנציגת תאגיד השידור, הגיב הטוען המשטרתי בגיחוך ואמר: "תרעלה 11".

פלמן התייחסה לאירוע לאחר הדיון בציוץ שפרסמה ברשת X. "לשפל הזה לא חשבתי שאגיע", כתבה.

לדבריה, "בחיי המקצועיים ספגתי תקיפות מקרובי משפחה של חשודים, קללות וגידופים מהציבור. לא ציפיתי שאיש משטרה יגיד עליי שאני 'תרעלה'".

עוד הוסיפה כי "ההסתה הפכה להיות כל כך קשה נגד עיתונאים שגם שוטר מרשה לעצמו לדבר כך".

לטענתה, כשהפנתה את הדברים לשופט במהלך הדיון, הוא לא הגיב, ובהמשך אמר לה כי לא שמע את ההתבטאות.