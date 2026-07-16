ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן שלח הבוקר (חמישי) מכתב התנצלות אישי ועוגה לאברך החרדי שהותקף בעיר, יממה לאחר שהאירוע נחשף ברדיו "קול ברמה".

במכתבו כתב שאמה הכהן, "הזדעזעתי עמוקות לשמוע על גילוי האלימות הקשה והאיומים שנשמעו כלפיך ברחובות עירנו. אירוע מסוג זה עומד בניגוד מוחלט לערכי היסוד של רמת גן. אין ולא יהיה כל מקום לגילויי שנאה או אפליה במרחב הציבורי של העיר".

ראש העיר הוסיף כי "העובדה כי מדובר בהיותך תושב העיר השכנה בני ברק, המבקר בעירנו, הופכת את האירוע לכואב ומקומם עוד יותר".

על פי עדותו של האברך בראיון ל'קול ברמה', האירוע התרחש בשעות אחר הצהריים ברחוב הרצל ברמת גן, בעת שהמתין לאוטובוס בדרכו לביתו. לדבריו, בזמן ששוחח בטלפון עם גיסו, עבר לעמוד בצד כדי שלא להפריע לנוסעים בתחנה.

בשלב זה, לטענתו, ניגש אליו רוכב אופניים שאחז בבקבוק בירה והחל לצעוק לעברו: "חרדי, מה אתה עושה ברחוב הזה? לך לבני ברק".

האברך סיפר כי ניסה להתרחק מהמקום ולהימנע מעימות, אך לטענתו התוקף ירד מהאופניים והחל להכות אותו באמצעות בקבוק הבירה. לדבריו, הוא ספג מכות בבטנו ובפניו, ובהמשך ניסה התוקף לשבור את הבקבוק תוך שאיים עליו: "אם אני רואה אותך פה עוד חמש דקות, אני חוזר ורוצח אותך". עוד סיפר כי הצליח לתעד את החשוד בטלפון הנייד לפני שנמלט מהמקום.

האברך הוסיף כי הרגע הקשה ביותר עבורו היה דווקא הקריאות שהופנו לעברו בשל חזותו החרדית. "הרגע הכי קשה היה לשמוע את הצעקה 'חרדי, אל תדרוך ברחוב הזה, לכו לבני ברק. אם תישאר פה אני ארצח אותך'", אמר.

לדבריו, למרות שהאירוע התרחש ברחוב הומה ובסמוך לתחנת אוטובוס שבה נכחו עשרות בני אדם, איש מהנוכחים לא התערב בניסיון לעצור את התקיפה.

האברך הוסיף כי גם בתחנת המשטרה חש אכזבה מהטיפול בעניינו. לדבריו, החוקר סירב לקבל ממנו באופן מיידי את תמונתו של החשוד שהייתה שמורה במכשירו, והתעקש כי העברת התמונה תתבצע באמצעות קישור ייעודי בלבד - דבר שלטענתו הקשה עליו, מאחר שברשותו מכשיר טלפון כשר.

הוא ציין כי הוא מצפה שהמשטרה תפעל בנחישות לאיתור החשוד, בין היתר באמצעות מצלמות האבטחה הפרוסות באזור.