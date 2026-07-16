תקיפת נציג מס הכנסה בבני ברק קובי ישראל

מהומה התפתחה היום (חמישי) בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לאחר שפקחי רשות המסים הגיעו לסיור וביקורת באזור.

על פי הדיווחים, במהלך יציאת מאות תלמידי מוסדות החינוך מהלימודים החלה התקהלות סביב הפקחים. בתוך זמן קצר התלהטו הרוחות, ובמהלך האירוע הושלכו ביצים לעבר רכבם של פקחי מס הכנסה ושמשותיו נופצו.

עוד נמסר כי לרכב נגרם נזק. בעקבות ההתפתחות הוזעקו למקום כוחות משטרה, שפעלו לחלץ את פקחי רשות המסים מהאזור.

האירוע מצטרף למקרה שאירע לפני כשבוע באותה שכונה, אז הגיעו פקחי רשות המסים לבצע ביקורות.

גם באותו מקרה התפתחה התקהלות של תלמידים, ובעקבות החשש להסלמה הוזעקו כוחות משטרה, והפקחים עזבו את המקום לפני שהשלימו את הביקורות.