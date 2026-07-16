ועד היועצים הפרלמנטריים עדכן את חבריו כי לאחר תקופה של מגעים עם הנהלת הכנסת הושגו מספר הסכמות שנועדו לשפר את תנאי ההעסקה של היועצות והיועצים הפרלמנטריים.

במסגרת ההבנות, החל מהלילה תעלה תקרת סבסוד המלונות מ-400 שקלים ל-550 שקלים ללילה. בנוסף, כלכלת הלילה תינתן מעתה ללא עלות, ובימי מליאה ארוכים יינתן ליועצים מענה מסודר לארוחות לאורך שעות הערב.

עוד נמסר כי בסוגיית רכיב האש"ל תבצע חשבות הכנסת עבודת מטה מסודרת, שלאחריה יובא הנושא לדיון בוועדה הציבורית עד ל-2 בספטמבר, בהשתתפות נציגות מטעם ועד היועצים.

בהודעת הוועד נמסר כי ההישגים הם תוצאה של "תקופה ארוכה של עבודה מאומצת, פגישות והתעקשות על זכויות היועצות והיועצים".

עוד הודו חברי הוועד ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה, למנכ"ל הכנסת צ'יקו אדרי, ליו"ר הקואליציה אופיר כץ, ליו"ר סיעת עוצמה יהודית צביקה פוגל, ליו"ר סיעת ש"ס ינון אזולאי, לח"כ מירב מיכאלי, לח"כ חאמד עמאר ולגורמים נוספים שסייעו לקידום המהלך.

בוועד סיכמו כי ימשיכו לפעול לקידום זכויות היועצות והיועצים הפרלמנטריים ולעדכן את חברי הוועד בהתפתחויות נוספות.