שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל וצה"ל הודיעו היום (חמישי) כי בשבועות האחרונים נעצרו מספר פעילים המעורבים בניהול מוסד "איחוד ועדות הבריאות", במסגרת פעילות משותפת של שב"כ, לוחמי מג"ב איו"ש ולוחמי צה"ל.

לפי הודעת גורמי הביטחון, המוסד הוכרז בשנת 2021 כארגון טרור בישראל על ידי שר הביטחון וכהתאחדות בלתי מותרת ביהודה ושומרון על ידי אלוף פיקוד המרכז, לאחר שנחשף כחלק משמעותי מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור "החזית העממית".

במערכת הביטחון ציינו כי בין העצורים נמנים בכירים במוסד, שחלקם מזוהים גם כפעילי החזית העממית. הם נעצרו לחקירה משותפת של שב"כ ואגף החקירות במג"ב, לאחר שעלה חשד כי המוסד שב לפעילות.

מהחקירה עלה, לפי הודעת שב"כ, כי המוסד חידש את פעילותו ממרכזו ברמאללה והמשיך להעסיק פעילים, בהם גם אנשי ארגון הטרור "החזית העממית".

במערכת הביטחון הזכירו כי פעילי החזית העממית ביצעו בשנת 2019 את פיגוע התופת במעיין עין בובין, שבו נרצחה רנה שנרב הי"ד.