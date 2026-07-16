ילדה בת שבע וחצי, שסיימה את לימודיה בכיתה א', אושפזה בבית החולים הדסה עין כרם לאחר שנפגעה מנוזל שדלף מצעצוע "סקווישי" שחולק בקייטנה.

לדבריה של המשפחה, הצעצוע נפתח במהלך המשחק, והנוזל שבא במגע עם עורה גרם לכוויות בדרגה 2.

ד"ר לאה סרנה כאהן, רופאה בכירה במלר"ד ילדים בהדסה עין כרם, סיפרה כי, "עם קבלתה אצלנו, הילדה מייד אובחנה עם כוויות כימיות על גבי הידיים והרגליים, עם שלפוחיות גדולות וכאבים משמעותיים". לדבריה, לאחר טיפול ראשוני שכלל משככי כאבים, הועברה הילדה ליחידת הכוויות, שם עברה טיפול וחבישה בידי צוות המחלקה לכירורגיה פלסטית.

הרופאה הדגישה כי במקרה של מגע החומר עם העור יש להסירו מיד ולשטוף את האזור במים זורמים במשך דקות ארוכות. עוד ציינה כי במקרה של אודם מתמשך, כאב עז, שלפוחיות, פגיעה בשטח נרחב או פגיעה בעיניים, יש לפנות באופן מיידי לחדר מיון.

אמה של הילדה סיפרה כי בתחילה הופיעו סימנים אדומים בלבד על הידיים והרגליים, אך למחרת המצב החמיר ובהמשך הופיעו שלפוחיות גדולות. לדבריה, המשפחה הבינה כי מדובר בכוויה ופנתה למיון ילדים בהדסה עין כרם לאחר שהתרשמה כי מדובר בפגיעה משמעותית.

האם ציינה כי מדובר בצעצוע מוכר שילדיה שיחקו בו פעמים רבות בעבר ללא אירועים חריגים, והדגישה כי בתה לא חיממה את הצעצוע במיקרוגל וכי החומר לא בא במגע עם פניה או עיניה. לדבריה, לאחר הטיפול מצבה השתפר והכאבים פסקו, והיא קראה להורים לגלות ערנות ולגורמים העוסקים באישורי יבוא לבחון את בטיחות המוצרים, במיוחד כאשר מדובר במשחקים ללא פיקוח שהוזמנו מחו"ל.