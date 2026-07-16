תת-אלוף אלעד צורי נכנס לתפקיד מפקד עוצבת "הבזק" (99), במקומו של תת-אלוף יואב ברונר, שכיהן בתפקיד בשנתיים האחרונות וימשיך לכהן כמפקד קורס פיקוד ומטה (פו"ם).

טקס חילופי הפיקוד נערך היום (חמישי) באנדרטת הדגל בנתיב העשרה, בראשות מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ובהשתתפות מפקדים, חיילים ובני משפחותיהם.

אלוף בלוט שיבח את ברונר ואמר כי קיבל את האוגדה "תוך כדי המלחמה, ללא ימי חסד", והוביל אותה במהירות להפעלה מבצעית ברצועת עזה. על צורי אמר, "אתה מגיבורי מלחמת התקומה", והוסיף כי הוא בטוח שיוביל את האוגדה "להישגים משמעותיים".

ברונר, שנפרד מהאוגדה ומהעוטף, אמר כי אוגדה 99 מייצגת עבורו את רוח ההתנדבות והחיבור בין חיילי הסדיר והמילואים. הוא הדגיש כי, "מוטלת עלינו החובה להכריע ולנצח, להיות בחזית, להיות מוכנים, להיות ראויים, ולהבין שטרם השלמנו את המשימה", ואיחל למחליפו להוביל את האוגדה "לשיאים חדשים".

מפקד האוגדה הנכנס, תא"ל אלעד צורי, אמר כי צה"ל נמצא בעיצומה של, "המלחמה הצודקת הזו - מלחמה להשמדת אויבינו ולהסרת האיומים בכל החזיתות". לדבריו, על אף ההישגים המבצעיים, יש להמשיך ללמוד, להשתפר ולהכות באויב, והוא מקבל את הפיקוד "בתחושת שליחות עמוקה ובהבנת גודל האחריות", תוך שהדגיש את חשיבות ההתיישבות והעשייה באזור.

בסיום דבריו הודה צורי לברונר על פיקודו על האוגדה בתקופת המלחמה ואיחל לו הצלחה בהמשך דרכו. במהלך מלחמת לבנון השנייה שימש צורי כמפקד פלוגת טנקים בגדוד 82, נפצע בקרב במארון א־ראס לאחר שטנק שעליו פיקד נפגע מטילי נ"ט, המשיך לפקד על כוחותיו למרות פציעתו, ובהמשך הוענק לו צל"ש אלוף מטעם מפקד פיקוד הצפון דאז, גדי איזנקוט.