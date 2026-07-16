טל דרדיק תושב חוות טרפון בבנימין ואב לארבעה, שנעצר לפני עשרה ימים בטענה כי הפר צו מנהלי ומאז שבת רעב, התעלף אתמול (רביעי) בתאו בבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים.

על דרדיק הוטל צו מנהלי בידי אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, הכולל מעצר בית מלא בבית חמותו - אישה חירשת, מבלי לידע אותה בדבר.

עם מעצרו פתח דרדיק בשביתת רעב הנמשכת זה היום התשיעי. בשבוע שעבר שחרר אותו בית משפט השלום בירושלים למעצר בית, אך המשטרה ערערה על ההחלטה ובית המשפט המחוזי הפך אותה.

חברי כנסת, שורת רבנים ומשפחות שכולות פנו לשר הביטחון ישראל כ"ץ בדרישה לשחרר את דרדיק ולהפסיק את חלוקת הצווים המנהליים נגד ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון.

עו"ד יהודה שרקי אשר ביקר את טל דרדיק בתאו מטעם ארגון חוננו מסר: "אל מול ציניות ואטימות המערכת, טל ינון דרדיק נאחז באמצעי האחרון שנותר לו והוא שביתת הרעב, אף על צעד זה באו עימו חשבון והכבידו את תנאי מעצרו. טל שובת רעב זה יתר על עשרה ימים והוא החל לאבד ממשקלו אולם נחוש במאבקו הצודק.

הגשת כתב אישום בגין הפרת צו מנהלי טריקי שאינו ניתן ליישום ממילא הינה מעשה נלוז, השתת מעצר עד תום ההליכים כפי שנעשה היא כבר תועבה משפטית. חוננו עומדת לצידו של טל ותמשיך לסייע לו בכל מישור משפטי שתידרש לו", הוסיף עו"ד שרקי.