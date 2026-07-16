בטקס חגיגי שנערך היום (חמישי) ביישוב מצפה יריחו, בהשתתפות שר התקשורת שלמה קרעי וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, נחנך תורן תקשורת חדש.

התורן, שאליו כבר התחברו כלל חברות הסלולר, צפוי לשפר משמעותית את הקליטה הסלולרית ביישוב ובסביבתו, ולאפשר תקשורת רציפה ואמינה יותר בשגרה ובחירום.

לצד תושבי האזור, צפויים ליהנות ממנו גם מאות אלפי הישראלים הנוסעים מדי שנה בכביש לים המלח, שייהנו מרציפות תקשורת טובה יותר לאורך הדרך.

במקביל לחנוכת התורן במצפה יריחו, נמשכות ברחבי בנימין עבודות להקמת תרני תקשורת נוספים. בימים אלה מתקדמות עבודות בבית חורון להקמת תורן שישפר את הקליטה ביישוב ובכביש 443; בכפר אדומים, שם יחלו בקרוב עבודות ההקמה ובאחיה וברנטיס, שם הושלמה הקמת התרנים והם צפויים להתחבר לרשת החשמל בחודשים הקרובים.

בחוות שלישה הושלמה אף היא הקמת התורן, והוא צפוי להתחבר לרשת החשמל בחודשים הקרובים ולשפר משמעותית את הקליטה לאורך כביש אלון.

במקביל, מקודמים שמונה תרני תקשורת נוספים שכבר אושרו תקציבית ותכנונית, כחלק מתוכנית רחבה שבמסגרתה יוקמו במהלך השנה הקרובה 16 תרני תקשורת חדשים ברחבי בנימין.

ישראל גנץ, אמר במהלך הטקס:"התורן שאנחנו חונכים היום הוא חלק ממהפכה. מהפכה לא מתרחשת ברגע אחד, אלא תורן אחרי תורן, קילומטר אחרי קילומטר, בעוד קליטה ועוד קליטה, שמצילות חיי אדם ומשפרות את איכות החיים של התושבים. לא אשכח כל ימי חיי את הפיגוע הקשה בצומת המשטרה הבריטית בשנת 2002. במשך 45 דקות מחבל ירה לעבר אזרחים וחיילים, ואף אחד לא הצליח להבין מה מתרחש, פשוט משום שלא הייתה שם קליטה סלולרית. לכן, מה שאנחנו עושים כאן היום הוא הרבה יותר משיפור איכות החיים. מדובר בצורך ביטחוני ראשון במעלה, שמציל חיי אדם".

גנץ הוסיף והדגיש: "אנחנו לא נפסיק לעבוד כדי לדאוג לביטחונם ולשפר את איכות החיים של כל תושבי בנימין, בכל תחומי החיים. אני מבקש להודות לשר התקשורת שלמה קרעי על הובלת המהפכה, לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על השותפות והסיוע בקידום המהלך, לקמ"ט התקשורת במינהלת ההתיישבות דודו כהן, ולכל השותפים שפועלים כדי להפוך את החזון הזה למציאות".

שר התקשורת שלמה קרעי אמר כי מדובר בציון דרך משמעותי. "אנחנו לא חונכים כאן רק תורן סלולרי, אנחנו מחזקים את הריבונות בנחלת אבותינו. תשתיות הן לא מותרות, הן ביטחון, איכות חיים ויכולת לנהל חיים תקינים כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל. כבר בתחילת כהונתי קבעתי עיקרון פשוט: בקעת הירדן, יהודה והשומרון, הנגב והגליל, לא יהיו עוד הפריפריה, הם יהיו המרכז הבא של מדינת ישראל. התורן שחנכנו היום ישפר משמעותית את הכיסוי במצפה יריחו ובכביש 1 לכיוון צומת אלמוג, והוא מצטרף לעשרות תרנים שהוקמו ועוד עשת שיוקמו בשנה הקרובה ביהודה ושומרון. נמשיך לעבוד קשה כדי שכל אזרח, בכל מקום בארצנו, יהיה מחובר - זו המדיניות שלנו. אני מודה לראש המועצה ישראל גנץ, שותף אמיתי לדרך, איש ארץ ישראל שמביא את בנימין להישגים ולהתפתחות חסרי תקדים".