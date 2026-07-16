חרדים מהקבוצה הקיצונית "הרצ"פניקים" המשוייכת לפלג הירושלמי חוסמים הערב (חמישי) את כביש 4 באזור מחלף גהה-מחלף גבעת שמואל ובני ברק.

בהמשך הערב צפויה להיערך הפגנה של חסידי צאנז מול כלא 10 בהשתתפות האדמו"ר ורבנים, במחאה על מעצר שני עריקים מהחסידות.

המשטרה הודיעה כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4, מאלוף שדה ועד לאם המושבות בשני הכיוונים. בנוסף, צפויים עומסי תנועה וחסימות בציר ז'בוטינסקי בבני ברק.

"אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות, להתעדכן בכל עת ולהימנע מהגעה למקומות אלו", לשון הודעת המשטרה.

המפגינים הם תלמידיו של הרב צבי פרידמן, שפרשו מהפלג הירושלמי ונחשבים אף לקיצוניים ממנו ועל שמו קיבלו את הכינוי "הרצ"פניקים".