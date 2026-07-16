השיחה של ליטל שמש עם אבשלום קור מתוך האינסטגרם של ליטל שמש

ד"ר אבשלום קור, דוקטור ללשון העברית, נשאל בשיחה עם המגישה ליטל שמש מהי המילה האהובה עליו בעברית והשיב כי הבחירה שלו היא "מולדת".

שמש שיתפה סרטון שבו פנתה לפני טקס שנערך אל קור עם שאלה שהעבירה לה חיילת שנכחה במקום וביקשה לדעת איזו מילה בעברית היא האהובה עליו ביותר.

בתשובתו אמר קור כי המילה האהובה עליו היא "מולדת". שמש השיבה בחיוך, "חשבתי שתגיד משהו עם מצלול מעניין".

בהמשך הוסיף קור מילה נוספת שהוא אוהב - "בית"ר" - והסביר את הבחירה בכך ש"אמא ואבא נפגשו בבית"ר". שמש הגיבה לדבריו ואמרה: "וואו, גילינו פה שני דברים מעניינים, מדהים".

לאחר פרסום הסרטון שיתפה שמש פרט נוסף על קור, וסיפרה כי גילתה שלד"ר אבשלום קור יש בת בשם מולדת - עובדה שהעניקה משמעות אישית נוספת לבחירתו במילה האהובה עליו.