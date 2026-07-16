המפכ"ל ירה עם לוחמי הימ"מ דוברות המשטרה

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, קיים היום (חמישי) ביקור מקצועי בבסיס הימ"מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של משמר הגבול ומשטרת ישראל.

בביקור השתתפו מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, מפקד הימ"מ, תת-ניצב ע', מפקדי היחידה ולוחמיה.

מטרת הביקור הייתה לעמוד מקרוב על מוכנותה המבצעית של היחידה ולהביע הערכה לפעילות הלוחמים בהתמודדות עם טרור ופשיעה חמורה.

במהלך הביקור קיבל המפכ"ל סקירה מבצעית על יכולותיה של היחידה, אמצעיה המתקדמים וכשירותה המבצעית. בנוסף, התנסה בירי ברובה "ערד 7", המשמש את היחידה, ותיעוד מההתנסות פורסם על ידי המשטרה.

בסיום הביקור שיבח רב-ניצב לוי את מפקדי ולוחמי הימ"מ ואמר כי מדובר ב"לוחמים הטובים ביחידה הטובה ביותר בעולם", הפועלים במסירות ובאומץ למען ביטחון אזרחי ישראל.

עוד הדגיש כי הוא נותן אמון מלא במפקדי היחידה ובלוחמיה וכי פעילותם מהווה נדבך מרכזי בשמירה על ביטחון המדינה והציבור.

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה