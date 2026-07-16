דובר צה"ל יוצא להגנת הרמטכ"ל באדיבות "All in"

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, התראיין לפודקאסט של נדב ב"All in" על רקע הסערה שהתעוררה בעקבות מכתב האזהרה הרשמי ששיגר השבוע הרמטכ"ל, אייל זמיר, נגד הצעת החוק המבקשת להקפיא מעצרים של עריקים חרדים.

דפרין הבהיר כי ההשתלחויות מצד פוליטיקאים ואחרים אינן פוגעות רק באדם הנושא בתפקיד, אלא משליכות באופן ישיר על חוסנו של הצבא כולו. "יש ביקורת, חלקה עניינית וחלקה לא עניינית ולא מהותית. צריך לזכור שכשמבקרים את הרמטכ"ל בצורה לא עניינית, וחלקה אפילו זולה ברמה מסוימת, פוגעים בצה"ל כולו".

דובר צה"ל מרחיב על התפיסה שלפיה מוסד הרמטכ"ל מייצג את כלל המשרתים בצה"ל, מהדרג הלוחם בשטח ועד לדרגים הבכירים ביותר. "בסוף מה זה הרמטכ"ל? הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי. הוא המוסד הזה, והוא מייצג את המ"פ, ואת המג"ד, את החייל בגולני, את החייל בטנק, בספינה, במטוס. זה הרמטכ"ל, פגעת בו, פגעת בהם. לא פגעת רק בו באופן אישי, הוא לא דמות פוליטית. הוא מוסד מקצועי וענייני".

האלוף דפרין מגיב בנחרצות להאשמות ולטענות המופנות כלפי צה"ל והעומד בראשו, ומעניק גיבוי מלא ומוחלט למניעים שעמדו מאחורי שליחת מכתב האזהרה. "הרמטכ"ל הרים דגל ושלח מכתב מקצועי וענייני כדרכו כדי לומר: 'רבותיי, יש פה בעיה'. החוק הזה הוא בעייתי כי הוא לא יביא חיילים לצה"ל, יש פה עניין של שוויון וערכים קודם כל, זה לא ערכי".

הוא הזכיר כי "המכתב בא לאחר חודשים ארוכים שבהם הציג צה"ל את עמדתו בוועדת חוץ וביטחון, ולכן בצו השעה כתב הרמטכ"ל את המכתב. זה תפקידו כרמטכ"ל, להביע את עמדתו המקצועית בשם צה"ל".