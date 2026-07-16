שוטרי תחנת טייבה במחוז מרכז פתחו אתמול (רביעי) בחקירה ממוקדת בעקבות תלונה שהתקבלה במשטרה, שעניינה איומים ישירים כלפי איש צוות רפואי בסניף קופת חולים מקומי בטייבה.

השוטרים עצרו תוך זמן קצר את החשוד במעשה - תושב העיר בשנות ה-40 לחייו.

ממצאי החקירה הראשוניים של המשטרה מעלים כי הרקע לאירוע החמור הוא חוסר שביעות רצונו של החשוד מהטיפול הרפואי שניתן לו בקופת החולים. על פי החשד, החשוד התקשר לרופא המטפל ואמר לו בטלפון: “תישאר במשרד, אני מגיע".

זמן קצר לאחר קיום שיחת הטלפון, הגיע החשוד אל המרפאה כשהוא נושא עמו אקדח צעצוע, פנה אל המזכירות הרפואיות במקום והצהיר בפניהן: “תגידו לרופא שיסדר את זה."

ככל שהחקירה התקדמה, התחזק החשד בקרב חוקרי המשטרה כי הגבר אכן ביצע איומים ממוקדים כלפי הרופא באמצעות חפץ שנראה כמו אקדח אמיתי לכל דבר.

בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה שהוצגו בפני השופט, הובא היום החשוד לדיון בבית המשפט, שם הוחלט להאריך את מעצרו ובמקביל להורות על ביצוע אבחון פסיכיאטרי בעניינו.