בצל הסערה הציבורית והמשפטית סביב חוק הפסקת מעצר העריקים החרדים וחוק יסוד לימוד תורה, ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל מאחורי הקלעים כדי לגייס את שריו למערכת הסברה אגרסיבית בעדם.

בשיחות טלפון סגורות שקיים עם שרי הממשלה, הדף נתניהו את הטענות לפיהן חוק הקפאת המעצרים של בני הישיבות פוגע בשוויון בנטל, וכינה את הביקורת "תעמולה שקרית שיש לבלום באופן מיידי".

נתניהו הפציר בשרים להציג קו אחיד שלפיו הפסקת הליכי האכיפה והמעצרים הצבאיים נגד תלמידי הישיבות היא דווקא כלי חיוני לעידוד הגיוס ולא לטרפודו.

"החוק הזה לא גורם שום נזק, להיפך", טען נתניהו באוזני השרים ודבריו צוטטו בערוץ 14. "אנחנו רוצים מתגייסים בשטח, אנחנו לא רוצים עצורים בבתי הכלא הצבאיים. המציאות מוכיחה שככל שיש יותר מעצרים וחיכוך - כך יש פחות מתגייסים בפועל".

בדבריו לשרים גייס ראש הממשלה גם את תמיכתם של גורמים בציונות הדתית, וציין כי ראשי ישיבות הסדר שותפים לעמדה לפיה האיומים הפליליים והמעצרים ברחובות פוגעים אנושות במאמצי השילוב של הצעירים החרדים.

"ברגע שיש את איומי המעצר הללו, הכל נעצר באופן מיידי והאפקט הוא רק זריעת שנאה ופירוד בתוך העם", הסביר.

יחד עם זאת, נתניהו ביקש להבהיר כי הממשלה לא תפגין סובלנות כלפי מי שאינם עוסקים בלימוד תורה באופן פעיל.

"יש לעשות הבחנה ברורה: מי שלא לומד תורה - צריך להפעיל עליו את כל כובד החוק ולגייס אותו. אבל לקחת ולעצור בכוח את מי שיושב ולומד תורה? את זה עשו ברוסיה, וכל העולם הזדעק וצעק על כך. זה לא הפתרון. התורה היא המורשת הלאומית שהחזיקה את עם ישראל במשך מאות דורות".

בהמשך השיחות התייחס ראש הממשלה גם לגל הביקורת השמאלי והאופוזיציוני נגד "חוק יסוד: לימוד תורה", שנחקק לאחרונה בעידוד המפלגות החרדיות. נתניהו הגדיר את הסערה סביב החוק כסערה בכוס מים ותהה בפני שריו:

"אני לא מבין מה הם רוצים. החוק הזה בסך הכל קובע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת ישראל. וואו, איזו דרמה, מה כבר קרה? אין בחוק הזה שום דבר מעבר להצהרה העקרונית הזו".