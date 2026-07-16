שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מצהיר הערב (חמישי) בוועידת המחנה הלאומי של תנועת "תקומה" כי הבחירות הקרובות יכריעו האם תקום בישראל ממשלה לאומית או ממשלת שמאל.

לדבריו, ממשלת הימין היוצאת הצליחה להשלים קדנציה כמעט מלאה ולהוציא לפועל שורה של מהלכים משמעותיים בתחומי המשפט, ההתיישבות והכלכלה.

"לראשונה מזה 38 שנה, ממשלת הימין תשלים את ימיה ותעמוד בקרוב למבחן אמון הציבור. בניגוד לכל נבואות התרעלה ומשאלות הלב של הפרשנים בערוצים, הממשלה הלאומית שלנו עמדה איתן לכל אורך הדרך, מול אתגרים רבים מבית ומחוץ. מרגע הקמת הממשלה, מחנה השמאל שקורא לעצמו 'דמוקרטי', ניסה בכל דרך לרמוס ולבטל את הבחירה הדמוקרטית. הם ניסו למחוק את הקול שלכם. של כולנו", אמר השר.

הוא הוסיף "אנחנו מחוללים דה פקטו רפורמה משפטית אמיתית. במעשים, לא בדיבורים. בראש ובראשונה הובלנו מהפכת ענק, חסרת תקדים, בהתיישבות ביהודה ושומרון. אנחנו מחסלים את רעיון המדינה הפלסטינית".

סמוטריץ' התייחס גם למצבה של הכלכלה הישראלית. "כנגד כל התחזיות וההפחדות של השמאל: הכלכלה הישראלית במצב מצוין ומכה את כל התחזיות בזכות ניהול אחראי של הממשלה. למרות המלחמה הארוכה והיקרה בתולדות ישראל הורדנו מיסים למילואימניקים, למעמד הביניים והובלנו רפורמות גדולות נגד עושק הבנקים שמשאירים יותר כסף בכיס שלכם, האזרחים. השקל והבורסה הישראלית שוברים שיאים וההשקעות הזרות זורמות לישראל".

בחלקו האחרון של הנאום הזהיר שר האוצר מפני האפשרות של חילופי שלטון לאחר הבחירות וטען כי ממשלה בראשות גדי איזנקוט תפעל לקידום מדינה פלסטינית ולביטול מהלכי הממשלה הנוכחית ביהודה ושומרון. "ממשלת איזנקוט תקים מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל. אני אומר זאת מתוך ידיעה מוחלטת: מתקיימים מהלכים בינלאומיים שמקודמים מול גורמים בשמאל הישראלי שמטרתם להחזיר לאחור את כל המהלכים החשובים שעשינו ביהודה ושומרון. הבחירות הקרובות הן על השאלה האם תקום כאן ממשלה לאומית, ציונית ואחראית או ממשלת שמאל מסוכנת בתחפושת 'ממלכתית' בתמיכת הערבים".

את נאומו חתם סמוטריץ' בפנייה לציבור הציונות הדתית ולמצביעי הימין, וקרא להם להתלכד סביב המחנה הלאומי לקראת הבחירות. "מול כל השנאה המטורפת הזו - אנחנו מפסיקים להתבייש ולהתרפס, ואומרים בגאווה שאנחנו בני הציונות הדתית לא צריכים אישור מאף אחד. את התשובה המוחצת לכל הרעלנים שרודפים את הציונות הדתית, ניתן בקלפי. בבחירות הקרובות אף אחד לא נשאר שאנן. עלינו לעשות הכל על מנת שתקום כאן ממשלת ימין אמיתית. זה בידיים של כולכם".

הדברים נאמרו במהלך ועידת הימין שמתקיימת בשעה זו באקספו תל אביב בהשתתפות שרים, חברי כנסת ואישי ציבור שונים. תנועת תקומה הכריזה במהלך הערב על הקמת מערך שיפעל להוציא את מצביעי הימין לקלפיות ולהביא להקמת ממשלה לאומית נוספת.