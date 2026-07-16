חוק התקשורת של השר שלמה קרעי אושר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. 53 חברי כנסת תמכו בחוק ו-48 התנגדו.

השר קרעי אמר במליאה לפני ההצבעה כי "הרפורמה מביאה לציבור חירות ומסירה את שלשלאות התעמולה מעל התודעה של אזרחי מדינת ישראל ומאפשרת להם לבחור במי לצפות.

היה ניסיון כושל להשאיר את הכוח בידי המונופלים, למנוע תחרות ושוק חופשי, ושעם ישראל לא ידע את תמונת המצב האמיתית של נתוני הצפייה. בנוסף, אנו קובעים שיעור אחיד לקידום היצירה הישראלית ומורידים חסמי כניסה ושוברים את המונופולים", הוסיף.

החוק מציע להקים את הרשות לתקשורת משודרת, כגוף עצמאי וסטטוטורי, שיאחד ויחליף את גופי הרגולציה הקיימים. על פי ההצעה, תקציב הרשות יעמוד על 25 מיליון שקלים בשנה וינוכה מתקציב תאגיד השידור.

בתוך כך, תוקם המועצה לאסדרת התקשורת המשודרת שתקבע את מדיניות הרשות. המועצה תמנה תשעה חברים עם חובת ייצוג מגדרי ועדתי. לצד זאת, תפעל ועדת איתור בראשות מנכ"ל משרד התקשורת שתפקידה יהיה איתור מועמדים למועצה. עד להשלמות חקיקה עתידיות, תפעל המועצה ללא אמצעי אכיפה ישירים על הספקים, והרשות השנייה תמשיך להפעיל את סמכויותיה על בעלות הרישיונות הוותיקות ועל הרדיו.

עוד מוצע להטיל חובת רישום במרשם ייעודי על כל ספק תכנים ישראלי העומד באחד מהתנאים הבאים: הכנסה מעל 40 מיליון שקלים; מעל 100 אלף מנויים משלמים; מימון מבעלי שליטה של מעל 100 מיליון ש"ח ב-3 השנים האחרונות. בנוסף, תוסמך המועצה להגדיר ספק כ"בעל חשיבות מסחרית", אשר יחויב להציע את זכויות השידור שלו לכל מפיץ באופן בלתי מפלה.

בתחום הפקות המקור, מוצע מתווה חדש להפקות "סוגה עילית" (דרמה ותעודה), במסגרתו ספק תכנים רשום יחויב להשקיע בכל שנת כספים לפחות 6.5% מהכנסתו השנתית במימון או בהפקה מקומית, כאשר 10% מסכום זה יופנו לתוכניות תעודה. היישום ייעשה בהדרגה לאורך חמש שנים: חובת הגופים הכפופים לרשות השנייה תפחת מ-13% כיום, חובת הכפופים לחוק התקשורת תרד מ-8%, ועל ספקים שהיו פטורים לחלוטין תחול חובה מדורגת שתחל ב-2%.

על פי ההצעה, מערך עידן+ ימשיך לפעול, כאשר עלות תפעולו בסך 25 מיליון שקלים תנוכה מתקציב תאגיד השידור הציבורי. חובת העברת השידורים תוחל רק על הערוצים הוותיקים שכבר כפופים לחובה זו כיום. שידורי ספורט בעלי חשיבות ציבורית ישודרו בערוצים המשודרים בעידן +.

לעניין שידורי הספורט, מוצע לאסור על חברות שידור המחזיקות בזכויות ספורט לכבול לקוחות לחבילות ערוצים שלמות ויקרות, ולחייבן למכור תכנים למתחרים בצורה שוויונית. כמו כן, נקבעו קריטריונים ברורים ל"אירועי ספורט בעלי חשיבות ציבורית" שעליהם לא ייגבה תשלום נוסף.