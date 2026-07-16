צה"ל תקף מוקדם יותר היום (חמישי) בצפון רצועת עזה וחיסל את המחבל נהאד ריאד עבד אלרחים ערוק, מפקד מחלקה בגדוד שאטי של ארגון הטרור הרצחני חמאס.

המחבל השתתף בטבח בשבעה באוקטובר. בצה"ל ציינו כי "לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה, נהאד ריאד עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. המחבל היווה איום על כוחותינו הפועלים ברצועת עזה וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר".

אתמול חוסל במרכז רצועת עזה המחבל עומר אחמד אבו קאסם, אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס. לאורך המלחמה, אבו קאסם לקח חלק בהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה.

בתקופה האחרונה אבו קאסם ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס וקידם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל, תוך הפרת הסכם הפסקת האש.