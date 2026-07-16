דרעי: לא נלך עם איזנקוט, מוביל שנאת יהדות באדיבות "כיכר השבת"

יו"ר ש"ס אריה דרעי מצהיר כי אין לו ולמפלגתו שום כוונה לשתף פעולה לאחר הבחירות עם גדי איזנקוט או מפלגתו "ישר".

"אנחנו תומכים בנתניהו, נקודה. איזנקוט הולך בראש מחנה של שנאה נגד כל דבר שביהדות. אנחנו עם נתניהו בכל הכוח. תומכים בנתניהו בראש המחנה, שהוא יהיה ראש הממשלה. הגוש האמוני הוא הגוש שלנו", אמר דרעי בראיון לישי כהן באתר "כיכר השבת".

דרעי לא הסתיר את העבודה שיש גם תרעומת במחנה החרדי על התנהלות הליכוד ומפלגות אחרות בגוש הימין - ולמרות זאת מבחינתו אין אלטרנטיבה אחרת. "נתניהו הוא האיש הכי מנוסה. הגוש האמוני הוא הגוש שלנו. יש לנו טענות כלפיהם אבל אין חלופה אחרת".

הוא הוסיף כי יעודד את נתניהו, אם ייבחר שוב, להקים ממשלה לאומית רחבה ולא ממשלת ימין בלבד. "אני מאוד תומך במה שראש הממשלה אמר שיעשה מאמץ להקים ממשלה רחבה. תמיד שאפנו להקים ממשלה כזו כי יש בה יותר הסכמות ופחות שנאה. בממשלת ימין על מלא היה רוב - אבל זה גם עשה קיטוב ושנאה. אם אפשר להרחיב את הממשלה כשהגוש שלנו יהיה הבסיס - זה הכי טוב".