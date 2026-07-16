השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ממשיך לקדם את תוכניתו לשימוש בתנינים סביב בתי כלא בהם כלואים אסירים ביטחוניים.

בעקבות פנייתו של בן גביר, חתמה היום (חמישי) השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, על הכרזה שמגדירה את התנינים כ"חיית בר מטופחת". משמעות ההכרזה הרשמית היא כי גופיים ביטחוניים דוגמת שב"ס יוכלו לצאת לפיילוט ולהחזיק בשטחם תנינים, תוך הבטחה על שמירתם ודאגה לתנאים מתאימים עבורם.

המהלך הנוכחי מגיע כחצי שנה לאחר שהשר בן גביר הציע לאמץ את מודל בית הכלא המוקף בתנינים של הנשיא טראמפ, ולהקים אחד כזה סביב בית כלא ביטחוני בו כלואים מחבלי הנוח'בה.

בשירות בתי הסוהר נרתמו לקדם את הרעיון והחלו בעבודת מטה רחבה בנושא, שבמסגרתה ביצעו שורה של בדיקות וסיורים מקצועיים בגני חיות. בתום הבדיקות הגיעו בשב"ס למסקנה כי הקמת בית כלא המוקף בתעלות ותנינים מוזילה באופן משמעותי את עלויות האבטחה השוטפות, ובמקביל מייצרת הרתעה משמעותית נגד ניסיונות בריחה של אסירים ביטחוניים.

לאחר שהשר בן גביר נתן את אישורו להתקדם לעבר פיילוט מעשי, שכולל תכנון בינוי ויצירת תנאים בטיחותיים וסביבתיים נאותים להחזקת התנינים, נתקלו הגורמים בחסם משפטי. החוק הקיים קובע כי תנין ירוק מוגדר כחיית בר מוגנת, הגדרה האוסרת על החזקתו מחוץ לגבולותיהם של גני חיות מורשים.

כדי להתגבר על המכשול החוקי, גובש פתרון יצירתי המבוסס על שימוש בהכרזה על חיית בר כחיה מטופחת - כזו שניתן להחזיקה לצורכי מסחר.

הכרזה מסוג זה הייתה קיימת בישראל באופן חוקי עד שנת 2013 ואיפשרה להרוג תנינים לצרכים כלכליים. כעת הוחלט להתאימה לצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, תוך הגבלת הנוסח להחזקה בלבד ורק עבור גופים ביטחוניים מורשים.