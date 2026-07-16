נשיא המדינה, יצחק הרצוג, העניק היום (חמישי) ריאיון רחב יריעה לרשת הטלוויזיה הערבית "אל-ערבייה" שבסיסה באיחוד האמירויות ובו התייחס לאיום האיראני.

במהלך הריאיון נשאל הנשיא על התקיפות המחודשות של ארצות הברית באיראן והשיב "אני לא מופתע שזה המצב, עם דפוס ההתנהגות האיראני, שאנחנו מכירים - אי אפשר לעשות עסקאות. הם מפרים אותן כל הזמן. יש להם דרך משלהם לפרש דברים שהם מאוד מאוד ברורים". הרצוג הוסיף והביע תמיכה בקו הלוחמני שמציג הממשל האמריקני: "אני שמח שהתגובה האמריקאית תקיפה, כדי שכולם יבינו, במיוחד האיראנים, שהם צריכים לחזור למסלול אם הם באמת רוצים ליישם דרך יציאה מהמלחמה".

כשנשאל על האפשרות המדינית לכינון יחסים רשמיים בין ירושלים לריאד, שיתף הרצוג בשאיפתו האישית ושלח מסר להנהגה הסעודית. "זה החלום שלי לראות שלום בין ישראל לסעודיה. יש לי כבוד רב ליורש העצר מוחמד בן סלמאן. הדבר שאנחנו רוצים יותר מכל בישראל הוא לראות התקרבות בין האומות".

הנשיא אף הדגיש את החשיבות החברתית והדתית של שיתוף הפעולה באזור: "הדיאלוג בין ירושלים למכה צריך להיות התמצית האמיתית, אני מאמין שיהודים ומוסלמים צריכים לחיות יחד באזור הזה בשלום. אני מקווה שאוכל לפגוש את ההנהגה הסעודית באופן רשמי בבוא העת".

בסוגיית יחסי ישראל-ארצות הברית והתיאום הביטחוני המורכב, הסביר הנשיא כי חרף חילוקי דעות פומביים לעיתים, השותפות נותרת יציבה ובלתי ניתנת לערעור: "יש דיאלוג טוב וקרוב במיוחד בחדרים סגורים. יכולות להיות לנו חילוקי דעות - זה טבעי אך בסופו של דבר הם טקטיים. כולנו מבינים שאנחנו ניצבים מול אימפרית הרוע בטהראן, עם שלוחותיה, ועם האמונה שלה שארה"ב היא השטן הגדול וישראל היא השטן הקטן".