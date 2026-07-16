חבר הכנסת ד"ר מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, מותח ביקורת על החלטת הממשלה לקצץ חצי מיליארד שקל מתקציב השנה האחרונה של התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית, ולהעביר סכום זה לשב"כ ולמשטרה, בטענה כי הסכום מיועד למאבק באלימות ובפשיעה.

בנאום שנשא בערבית מעל דוכן הכנסת אמר עבאס, כי "הצעדים שננקטו רחוקים מאוד ממהות תוכנית המאבק באלימות ובפשיעה, ואין בהם כל מאמץ ישיר, רציני וחזק שמתמודד עם הפשיעה ועם הארגונים הפליליים".

לדבריו, "מדובר בהחלטה להעביר תקציבים כדי לכסות הוצאות של השב"כ במשימות ביטחוניות שוטפות, למרות שעל פי החוק, אין זה בתחום סמכותו של השב"כ להילחם בפשיעה".

הוא האשים את ממשלת נתניהו באחריות לעלייה במספר ההרוגים בחברה הערבית ל-900 קורבנות מאז יומה הראשון של כהונת הממשלה בתחילת 2023, אשר לדבריו לא קיבלה החלטות אמיתיות למאבק בפשיעה.

עוד אמר עבאס, כי "המשאבים הכספיים שקוצצו היו מיועדים ליישום תוכניות ופרויקטים חיוניים לחברה הערבית, ולקיחתם תעמיק את הפערים והמשברים בחברה הערבית".

עבאס ציין, כי "לרע"מ תכנית מתקדמת למאבק באלימות ובפשיעה אותה היא תוכל ליישם מיד לאחר הקמתה של ממשלה חדשה בקואליציה שרע"מ תהיה חלק ממנה".