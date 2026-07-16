שר התפוצות עמיחי שיקלי נשא הערב (חמישי) נאום בוועידת המחנה הלאומי של תנועת תקומה והגדיר את הבחירות הקרובות כנקודה קריטית.

"אנחנו בפתחן של בחירות גורליות. ראיתי בדרך לכאן שלטים שנכשלנו. ההישג בלבנון הוא הישג כביר. השגנו, באמצעות הלוחמים שלנו, הישג חסר תקדים - רצועת ביטחון, וכל מי שמכיר את המרחב ורואה מה נשאר מהכפרים, כל לוחם שהיה שם, רואה שחיזבאללה הובס במלחמה. גם ברגל המדינית, שבה לבנון מכירה במדינת ישראל, הבאנו הישג כביר שמאפשר לנו להישאר בלבנון עד לפירוק מלא של חיזבאללה מנשקו. זה לא כישלון בלבנון, זה ניצחון", אמר שיקלי.

בהמשך דבריו הציג השר את תמונת המצב המבצעית בחזית הדרומית, תוך שהוא מפרט את אחוזי השליטה של כוחות הביטחון בשטחי רצועת עזה ואת עמדתו לגבי ניהול המערכה ההומניטרית ואסטרטגיית ניתוק האוכלוסייה בצפון הרצועה. "בעזה אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה. במחיר כבד, והיה אפשר לעשות את זה בצורה טובה יותר בסוגיות של מניעת הסיוע ההומניטרי וניתוק צפון הרצועה. ובכל זאת, ההישג הוא אדיר וחמאס כבר לא קיים ככוח צבאי. עדיין יש אתגר, ואסור לזלזל, אבל גם שם יש ניצחון. הרגל המדינית בעזה עוד תבוא, ובעזרת השם נראה את חידוש היישובים בתוחמת הצפונית".

מלבד הזירות הללו, התייחס שר התפוצות לפעילות הצבאית הישירה מול איראן, לשותפות האסטרטגית שנרקמה עם ארצות הברית ולמאמצי המשילות והאכיפה באזור הדרום. לדברי השר שיקלי, "האתגר הגדול נותר איראן. גם כאן ההישג הוא ענק. פעם ראשונה בהיסטוריה הלכנו כתף אל כתף עם ארצות הברית בפעילות צבאית. טוב שיצאנו למערכה הזאת וההישגים הם גדולים, גם אם יש עוד מה לעשות. די להוריד את רוח העם. מעבר לניצחון במלחמה, גם בנגב אנחנו מנצחים למרות האתגרים הגדולים".

את חלקו האחרון של הנאום הקדיש השר למתקפה פוליטית ישירה נגד ראשי מפלגות האופוזיציה. שיקלי התריע מפני האפשרות של הקמת ממשלת מיעוט בהישענות על מפלגות ערביות, והסביר כי מדובר בסכנה ממשית לביטחון המדינה ולשימור ההישגים המבצעיים שהושגו במהלך המלחמה.

"אנחנו לא מחרימים אף מפלגה ציונית. כשאני שומע את ראש גוש החרם שמדבר על אחדות אבל חותר לממשלת מיעוט יחד עם מנסור עבאס, אני מבין מה מונח על הכף. הבחירות האלה יוכרעו על ידי הרוח שלנו, ומה שהם עושים זה לדכא את הרוח הזאת. אנחנו הרוב המוחץ במדינת ישראל, הניצחון בידיים שלנו. אנחנו ננצח את הבחירות האלה, זה תלוי רק בנו", סיכם.