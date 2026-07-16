מה שהחל כאחר צהריים שגרתי בבית משפחה צעירה, הסתיים בתוך זמן קצר במרוץ להצלת חייו של תינוק בן חצי שנה על ידי צוות מומחי רפואת ילדים בהדסה.

סיכת ביטחון, שעליה היה תלוי קמע מזהב שעבר במשפחה מדור לדור, במשך 40 שנה, אשר נועדה "להגן מפני עין הרע", השתחררה ממקומה, והתינוק, אדיר דוד, בלע אותה. במרכז הרפואי הדסה עין כרם הוכנס הפעוט בדחיפות לחדר הניתוח, לאחר שבבדיקות התברר כי סיכת הביטחון נותרה פתוחה, וקצותיה החדים ננעצו בדופן הקיבה.

לאחר הליך אנדוסקופי מורכב ופעילות מאומצת של הצוות הרפואי והסיעודי, הם הצליחו לשלוף את הסיכה בשלמותה, ללא צורך בניתוח פתוח וללא פגיעה נוספת ברקמות.

"לא העליתי על דעתי שזה יכול לקרות," מספרת האם. "זו הייתה סיכה מזהב עם דג קטן שעובר אצלנו במשפחה במשך דורות. שמנו אותה מעל המיטה מתוך אמונה שהיא שומרת עליו. בחיים לא חשבנו שהיא עלולה לסכן אותו."

באותו אחר צהריים הייתה האם בבית עם ארבעת ילדיה. "את אדיר, הקטן, השכבתי לישון במיטה שלו" מעל ראשו של התינוק הייתה תלויה אותה סיכה ועליה הקמע המשפחתי. כעבור זמן קצר נשמע לפתע קול חריג מתוך החדר.

"פתאום שמעתי קול של חנק ואז בכי," היא מספרת. "רצתי אליו מיד." המראה שחיכה לה הבהיר לה כמעט מיד מה התרחש. "הסתכלתי למעלה וראיתי שהסיכה כבר לא נמצאת במקום. הבנתי באותו רגע שהוא כנראה בלע אותה".

תאיר הזעיקה מיד את יוסף, בעלה. "הוא הגיע במהירות, לקח את אדיר דוד והפך אותו בניסיון לעזור לו" בתוך רגעים החל הפעוט להקיא דם. "זה היה רגע מפחיד מאוד," היא אומרת. "לא ידענו מה לעשות."

השניים לא התמהמהו ויצאו מיד לקבלת טיפול רפואי. תחילה הגיעו לקופת החולים, שם בוצע צילום. "הצילום הראה שיש סיכת ביטחון בתוך הקיבה," מספרת תאיר. למרות הממצא המדאיג, אדיר דוד עצמו כבר נראה טוב יותר. "בשלב הזה הוא אפילו התחיל לצחוק ולהתנהג כרגיל אבל אנחנו כבר ידענו שיש לו סיכה בתוך הגוף".

משם הועבר אדיר דוד במהירות למרכז הרפואי הדסה עין כרם. עם הגעתו, נבדקו הצילומים על ידי הצוות הרפואי. לדברי ד"ר זאב דוידוביץ, רופא במחלקת גסטרו ילדים הדסה עין כרם, כבר במבט הראשון היה ברור שלא מדובר בגוף זר רגיל.

"הבנו שמדובר בסיכת ביטחון פתוחה," הוא מסביר. "כאשר גוף זר חד נמצא במערכת העיכול, ובמיוחד כשהוא פתוח, קיים סיכון ממשי לפציעה של דופן הוושט או הקיבה ואף לניקוב של מערכת העיכול." לדבריו, במקרה של אדיר דוד, הסכנה הייתה מוחשית במיוחד. "הקצה החד של הסיכה כבר היה תקוע בתוך רקמת הקיבה," הוא אומר. "חלק אחד היה נעוץ בדופן, והחלק השני היה תקוע בצידה השני. היה צורך להוציא אותה בזהירות רבה כדי שלא תיגרם פגיעה נוספת".

הצוות החליט להעביר את הפעוט מיד לחדר הניתוח. ד"ר זאב דוידוביץ, יחד עם טל אילסר, אחות מרכזת נושא - IBD (מחלות מעי דלקתיות) בהדסה עין כרם, ביצע את ההליך באמצעות אנדוסקופ - צינור דק וגמיש שבקצהו מצלמה ומכשירים זעירים, המאפשרים להגיע לקיבה דרך הפה ללא צורך בפתיחת הבטן.

לדברי ד"ר דוידוביץ, מדובר בפרוצדורה הדורשת דיוק רב. "אי אפשר פשוט למשוך סיכת ביטחון פתוחה," הוא מסביר. "צריך להבין בדיוק באיזה כיוון היא תקועה, לשחרר אותה מהרקמה בעדינות רבה ורק אז להוציא אותה בצורה בטוחה." ההליך ארך כחצי שעה. "בסופו של דבר הצלחנו לשלוף את הסיכה בשלמותה, מבלי לגרום נזק נוסף."

לאחר התאוששות קצרה חזר התינוק למחלקה כשהוא במצב טוב. עבור תאיר ויוסף, הוריו, ההקלה הייתה עצומה.

"בהדסה הכניסו אותו מהר מאוד לחדר הניתוח," מספרת תאיר. "לפני כן הסבירו לנו בדיוק מה הולכים לעשות, מה הסיכונים ולמה חשוב לפעול במהירות. תוך שעה בערך כל הסיפור כבר היה מאחורינו."

לדברי ד"ר דוידוביץ, המקרה ממחיש עד כמה חשוב להרחיק מסביבת תינוקות כל חפץ קטן או חד.

"אנחנו רואים לא מעט מקרים של בליעת גופים זרים," הוא אומר. "אבל חשוב להבין שלא רק צעצועים קטנים מסוכנים. גם חפצים שהורים כלל לא חושבים עליהם עלולים להפוך למסוכנים מאוד". לדבריו, אחת הטעויות הנפוצות היא תליית חפצים שונים על מיטת התינוק. "חשוב מאוד לא לשים סיכות ביטחון במיטת ילדים," הוא מדגיש. "גם אם מדובר בקמע, בתכשיט או בחפץ בעל משמעות רגשית. מספיק שהסיכה תשתחרר או שהתינוק יצליח להגיע אליה - והתוצאה עלולה להיות מסוכנת."

הוא מוסיף כי יש להימנע גם מתליית חוטים, שרשראות או מחזיקי מוצץ שאינם מיועדים לכך. "אם זה החוט של המוצץ, אם אלה קישוטים למיטה או כל חפץ חד - הם פשוט לא צריכים להיות בקרבת הילד."

ד"ר דוידוביץ מסביר כי במקרה של בליעת גוף זר חד אין לנסות להוציא אותו באופן עצמאי. "אם קיים חשד שהילד בלע חפץ חד, חשוב להגיע מיד לבדיקה רפואית", הוא אומר. "גם אם הילד נראה רגוע ואפילו מחייך. העובדה שהוא מרגיש טוב לא שוללת סכנה". במקרים מסוימים, הוא מסביר, גוף זר חד עלול לגרום לניקוב של מערכת העיכול, לזיהום בחלל הבטן או לדימום פנימי, ולכן יש צורך בהחלטה מהירה אם לעקוב אחריו או להוציאו באופן דחוף.

הסיכה בבטן התינוק צילום: דוברות הדסה

עבור תאיר, האירוע הסתיים במסר ברור שהיא מבקשת להעביר להורים אחרים. "לא משנה כמה אתם בטוחים שהחפץ מחובר היטב - אל תשאירו שום דבר מעל מיטת התינוק," היא אומרת. "אנחנו עשינו את זה מתוך כוונה טובה, מתוך אמונה שזה שומר עליו. בחיים לא חשבנו שזה עלול כמעט לסכן את החיים שלו."

אדיר דוד התאושש מההליך וחזר לשגרה. "אנחנו רק מודים שזה נגמר כך," מסכמת תאיר אימו. "עכשיו רגועים ושמחים שהגענו בזמן ושהיה צוות כל כך מקצועי שטיפל בו".