יוסוף ג'בארין, יו"ר "החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון" (חד"ש), אומר כי החלטת הממשלה הישראלית להטיל על שירות הביטחון הכללי (השב"כ) את הטיפול בנושא הפשיעה בחברה הערבית "מהווה הודאה ברורה בכישלון הממשלה והמשטרה בהגנה על האזרחים והבטחת ביטחונם האישי".

בהודעה לתקשורת, הזהיר ג’בארין מפני מה שכינה "הכוונות הנסתרות" מאחורי ההחלטה להורות לשב"כ להשתלב במאבק בפשיעה הערבית.

לדברי ג’בארין, התרחבות תופעת הפשיעה בחברה הערבית אינה תוצאה של חוסר בסמכויות או באמצעים משטרתיים, אלא תוצאה של שנים ארוכות של מדיניות אפליה, והימנעות ממשלות ישראל לדורותיהן מלהתמודד עם הפשיעה המאורגנת ואיסוף הנשק.

ג’בארין ציין, כי העברת נושא הפשיעה הערבית מהמסלול הפלילי למסלול הביטחוני היא "תקדים מסוכן שמטרתו לכסות על האחראים לכישלון זה".

יו"ר חד"ש טען, כי הביטחון האמיתי אינו מושג באמצעות הרחבת סמכויות של גופי הביטחון, אלא באמצעות השקעה בחינוך, בפיתוח וברשויות המקומיות, לצד מילוי חובתה המלאה של המשטרה במאבק בפשיעה.

למדינה יש את כל הסמכויות והכלים הדרושים להתמודדות עם הפשיעה המאורגנת, אמר ג’בארין, שהוסיף כי מה שחסר הוא ההחלטה הפוליטית לכפות על המשטרה למלא את תפקידה, ולשים קץ למדיניות האפליה וההדרה.