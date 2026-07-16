ראש מכינת בני דוד בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, נשא דברים הערב (חמישי) בוועידת הימין של תנועת תקומה והתייחס להתחזקות הזהות היהודית בעם ישראל בשנים האחרונות.

"צומח כאן דור חדש וצעיר שהולך לשנות את כל הצורה של העם היהודי היושב בציון. התהליך ההיסטורי של שיבת ציון, זו לא השלמות שלנו. הקומה הבאה היא ההתחברות לזהות היהודית שלנו. זה לא רק רעיון, זה צריך להיות מכוון לתנועה האותנטית של העם, ומי שמכוון לזה הוא שיזכה להוביל".

בהמשך התייחס הרב לוינשטיין להשפעת המלחמה על הדור הצעיר ועל הציבור החרדי. לדבריו, בשנים האחרונות מתחזק החיבור בין תורה לבין תחושת השליחות הלאומית, ותופעה זו באה לידי ביטוי גם בעולם הישיבות החרדי ובשירות הצבאי.

"המלחמה הזאת גורמת לצעירים להתחבר ליהדות. גם אצל הצעירים החרדים מתנהל מהפך שבו הרגש הלאומי שלהם מתעורר כפי שלא היה מעולם. שמונה ישיבות חרדיות הגיעו אלינו למכינה בעלי כדי ללמוד איך אנחנו מחברים בין ציונות לתורה. הם רוצים לדעת איך עושים את זה כי הצעירים רצים קדימה. הגדוד החרדי - אין משימה בלבנון שהם לא יכולים לעשות אותה בצורה הטובה ביותר. הדריכה והביזוי רק ירחיקו אותם, הם רוצים להתחבר ללאומיות", הדגיש הרב.

לדעתו, ניתן לראות את השינוי גם בקרב לוחמי צה"ל בשדה הקרב. "לפני עשרים שנה רועי קליין קפץ על רימון וצעק 'שמע ישראל'. במלחמה הזאת כל הגדודים, לפני שהם נכנסים לעזה או ללבנון, עומדים וקוראים קריאת שמע. אי אפשר לעצור את תנועת החיים שמניעה את העם היהודי לזהותו. אין כוח בעולם שיכול לעצור את זה".

בחלקו האחרון של נאומו עסק הרב לוינשטיין במערכת הערכים שעליה, לדבריו, צריכה להתבסס מדינת ישראל. "הבעיה האמיתית היא סל הערכים שעליו מתנהלת המדינה. איזו מערכת ערכים אתה מקבל החלטות ברמת המדינה. למדינה יש קודם כול ערך לאומי, יש ערכים של לאום. היהדות רואה מרחב גדול של ערכים. ערך הניצחון, ערך ההכרעה - אלו ערכים של עם. כשאני אומר מדינה יהודית, זה אומר שערך הניצחון צריך לעמוד בראש הקוד האתי של צה"ל. יש יהדות פרטית, אבל יש יהדות נוספת שנקראת היהדות הציבורית, שמערכות המדינה מכניסות את הערכים היהודיים לתוכן ולא רק את זכויות האדם. המדינה צריכה לאמץ ערכים יהודיים. זה נחשב מדינה יהודית".