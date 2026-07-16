הרצוג ניסה, אבל לא הלך עד הסוף. לפני כחודש ימים פנה נשיא המדינה יצחק הרצוג, באמצעות אנשי לשכתו, אל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, במטרה לבחון היתכנות משפטית למתווה שיחליף את מעצרם של עריקי הגיוס מהמגזר החרדי בחלופות אחרות, כך דווח בחדשות 12.

הבדיקה שביקש צוותו של הנשיא לקדם התמקדה באפשרות של השתת סנקציות כלכליות מוגברות ונוספות על העריקים, מתוך שאיפה כי החלפת המעצרים הפיזיים בצעדי ענישה כלכליים תסייע בהורדת גובה הלהבות והמתח הגובר בחברה הישראלית.

במענה לפנייה, היועצת המשפטית לממשלה לא השיבה בחיוב להצעת הנשיא, אלא הבהירה לאנשיו כי הדרך להתקדם עם יוזמה מסוג זה מחייבת פנייה ישירה לממשלה, שהיא הגורם המוסמך לאשר שינוי מדיניות שכזה.

עם זאת, לנוכח ההערכה בבית הנשיא כי הסיכויים לקבל את הסכמת שרי הממשלה לצעדים וסנקציות מסוג זה הם קלושים ביותר עד בלתי אפשריים, בחר הרצוג שלא להעביר את הפנייה הרשמית אל הממשלה והעומד בראשה.