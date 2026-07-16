חוקרים פדרלים בארצות הברית חושדים שמפעיל טלפרומפטר בבית הלבן הרוויח יותר מ-100 אלף דולר בהימורים על נאומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך דיווחה היום (חמישי) רשת הטלוויזיה האמריקנית ABC.

על פי המידע שבידי רשויות אכיפת החוק, סבורים שהמפעיל הרוויח יותר ממאה אלף דולרים בהימורים שעלו לאתר האינטרנט Kalshi, אשר עוסק בחיזוי של אירועים למיניהם.

אירוע זה מצטרף לשורה של מקרים המעוררים דאגה עמוקה בקרב גופי הביטחון והאכיפה בארצות הברית בנוגע לשימוש במידע פנימי רגיש לטובת רווחים כספיים בפלטפורמות החיזוי השונות.

לפני כשלושה חודשים, חייל בכוחות המיוחדים בצבא ארצות הברית, שהיה מעורב בלכידתו של נשיא ונצואלה לשעבר ניקולאס מדורו, נאשם כי הימר בפולימרקט על קיום המבצע לפני יציאתו לפועל - והרוויח על כך כ-400 אלף דולר.

החייל, רב סמל גאנון קן ואן דייק, פתח חשבון באתר ההימורים "פולימרקט" בחודש דצמבר אשתקד. זמן קצר לאחר שפתח את החשבון, הימר החייל 32,000 דולר על כך שמאדורו יוסר מתפקידו עד סוף ינואר. ההימור נתפס אז כחריג, כשהסיכויים להדחתו עמדו על 6.5% בלבד יומיים לפני המבצע וזינקו ל-11% בלילה לפני יציאתו לפועל.

אך עבור ואן דייק, לא היה מדובר בהימור אלא בהסתמכות על מידע פנימי מסווג - שכן לפי כתב האישום הוא היה מעורב בתכנון וביצוע המבצע המיוחד בו נלכד מדורו. לאחר לכידתו של נשיא ונצואלה ב-3 בינואר, זכייתו של ואן דייק העלתה את חשד הרשויות, מה שהוביל לפתיחה בחקירה כפי שדווח ימים ספורים לאחר המבצע, כשזוהו ההימורים של ואן דייק וגורמים בענף הפיננסי העלו חשדות לגבי חוקיות ההימור.

נגד החייל עומדות האשמות בחמש עבירות של גניבה ושימוש לרעה במידע ממשלתי מסווג, גניבה והונאה. זאת ביחס ל-13 הימורים שביצע באתר בין 27 בדצמבר ל-2 בינואר, כשההימור האחרון בוצע שעות ספורות לפני יציאתו לפועל של המבצע המיוחד על אדמת ונצואלה. את הכסף בו זכה - כמעט חצי מיליון דולר - העביר ואן דייק לכספת מטבעות קריפטו זרה.