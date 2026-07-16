ארצות הברית נערכת להחרפת הלחץ הצבאי על טהרן ועדכנה את ישראל כי פניה להרחבת המערכה הנוכחית.

בשיחות בין גורמים אמריקניים לישראלים צוין כי יעדי התקיפה הבאים של חיל האוויר האמריקני צפויים לכלול גם מתקני תשתית חיוניים ואתרי אנרגיה אסטרטגיים ברחבי איראן.

הערב (חמישי) הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית באופן רשמי כי כוחותיו פתחו בגל תקיפות מסיבי נוסף נגד מטרות של משטר האייתולות.

מדובר בלילה החמישי ברציפות בו תוקף הצבא האמריקני באיראן.

באיראן איימו בתגובה חריפה. הדובר הצבאי האיראני, אבו אל-פדל שכארג'י, טען כי "הדרך היחידה לעבור דרך האזור היא דרך מצר הורמוז. ריבונותה של הרפובליקה האיסלאמית על המצר היא סיבה לביטחון עבור האזור כולו, לא לחוסר ביטחון. אנחנו מתעקשים על נסיגת אמריקה מהאזור ולעולם לא נוותר על הורמוז. אם התשתיות שלנו יפגעו, כל התשתיות באזור יהיו המטרה שלנו. נתנו תגובה מוחצת לאויב ונמשיך לעשות זאת, הם ספגו מכות קשות".