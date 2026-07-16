שילוב זרועות מדאיג בין ארגוני טרור אסלאמיים פלסטיניים לגורמי שמאל קיצוני במדינות המערב עמד במרכז נאומו של שר החוץ, גדעון סער, שהשתתף היום (חמישי) בוושינגטון בכנס שרים מיוחד בנושא "עלייתו המחודשת של הטרור הפוליטי".

בנאומו בכנס, שנערך בהובלת מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו, פירט שר החוץ את מנגנוני הפעולה המשותפים של תנועות השמאל הרדיקלי וארגוני הטרור הפלסטיניים והאזוריים, תוך שהוא מתמקד בשימוש הפוליטי והתקשורתי שנעשה במשטי המחאה המכוונים לעבר חופי רצועת עזה.

"ארגוני טרור פועלים בזרועות שלובות עם כוחות שמאל רדיקלי- ובונים ברית מבצעית עם גורמי שמאל קיצוני בדמוקרטיות המערביות באירופה, אמריקה הלטינית, אפריקה, ומעבר להן. יחד הם הופכים על פיו את הסדר העולמי. הם קוראים תיגר של ממש על ערכי הדמוקרטיה והחירות. ודרך עדשת ה-BBC ובדפי ה-New York Times, העולם נפל בפח שטמנו לו", האשים סער.

הוא ציין כי "המשט המכונה 'משט הסומוד העולמי' הוא דוגמה מושלמת לכך. הוא מוצג כמשימה הומניטרית, אך בפועל לא היה על הספינות האלה שום סיוע הומניטרי. מטרת המשט הייתה לפרוץ מצור ימי חוקי, ולשרת את האינטרסים של ארגוני טרור, לרוב חמאס".

לדבריו "מסמכים של חמאס שנתפסו על ידי צה"ל מצביעים על מימון, מעורבות מבצעית ובעלות סמויה בכלי השיט באמצעות חברת קש ספרדית. המשט מופעל באמצעות רשת המחוברת לחמאס ולאחים המוסלמים, ובכך מעניקה לגיטימציה וכסות אזרחית לארגוני טרור ולמטרותיהם. פעולות מסוג זה נשענות על הלבנת הטרור ומטרותיו באמצעות אקטביסטים פעילי שמאל. רשתות של פעילים מספקות את המעטפת הלוגיסטית, מגייסות משתתפים, מניעות קבוצות סטודנטים ויוצרות לחץ ציבורי. חמאס מספק את האסטרטגיה. הפעילים מספקים את 'הלגיטימציה' בתקשורת המערבית ומחוצה לה.

הראיות ברורות: חמאס מימן ואף החזיק בחשאי בבעלות על מה שכונה, באירוניה, 'ספינות השלום'. תיעדנו קשרים ישירים בין מארגני המשט לבין ארגוני טרור, ובהם חמאס, הג'יהאד האסלאמי, חיזבאללה והחזית העממית לשחרור פלסטין. פעילי חמאס בכירים מנהלים את הקמפיינים האלה מבריטניה ומבירות מערביות אחרות", סיכם.