רגעי האימה והתושייה של האמא מצלמת אבטחה

תיעוד שפרסמה שרון, אם לתינוקת בת חודשיים, הפך ביממה האחרונה לוויראלי ברשתות החברתיות. הסרטון, שתועד במצלמות האבטחה, מתעד את רגעי החרדה לאחר שבתה עלמה ננעלה לבדה בתוך רכב בחום הכבד.

לדברי האם, היא הכניסה את התינוקת, התיק והטלפון לרכב, מבלי לשים לב שמפתח הרכב נותר בפנים. לטענתה, בשל תקלה במנגנון הנעילה האוטומטי של הרכב, הדלתות ננעלו לאחר שסגרה את דלת התינוקת, וכשניסתה להיכנס מצד הנהג גילתה שהרכב נעול.

האם סיפרה כי לאחר שניסתה ללא הצלחה להזעיק עזרה באמצעות השעון החכם שברשותה, רצה לבקש סיוע משכנים והזעיקה את כוחות החירום. לדבריה, לאחר כעשר דקות הגיעו למקום צוותי "ידידים", איחוד הצלה, מד"א והמשטרה, שניסו לפרוץ את הרכב.

לדבריה, כעבור כ-15 דקות הצליחו הכוחות לפתוח את הרכב. "כשפתחו את הרכב, עלמה כבר הייתה אדומה, רטובה ומותשת לגמרי", כתבה. צוותי מד"א העניקו לתינוקת טיפול ראשוני, קיררו אותה, בדקו את מצבה ולאחר מכן וידאו כי היא חוזרת לינוק ולקבל נוזלים.

שרון סיפרה כי האירוע היה הקשה ביותר שחוותה כאם. "בחיים לא חשבתי שדבר כזה יקרה לי. אני משתפת את זה לא כדי להפחיד, אלא כדי להזכיר כמה דברים שיכולים למנוע אסון", כתבה.

היא קראה להורים להקפיד שהמפתח יהיה תמיד בידיהם, להשאיר את דלת הנהג פתוחה עד הכניסה לרכב, ובמידת האפשר להשאיר את הרכב מונע עם מיזוג אוויר בזמן הכנסת הילדים. לדבריה, "ברוך השם, היום היא בסדר, ותודה לאל שזה נגמר בזה".