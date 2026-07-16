ועידת המחנה הלאומי נפתחה הערב (חמישי) בנאמו של יו"ר תנועת תקומה, ברל'ה קרומבי, אשר קרא לפעילי הימין להתגייס באופן למערכה הציבורית לקראת הבחירות הקרובות.

לדברי קרומבי, הדור הנוכחי נבחר להוביל שינוי היסטורי ואינו יכול לעמוד מן הצד. "אנחנו הדור שקראו לו. שמשהו גדול מאיתנו קרא לו. להגיע, להתייצב. אנחנו אלה שנלחמים על עתידה של המדינה הזו. אנחנו שלא מוכנים לוותר על המדינה היהודית היחידה שיש לנו כאן".

בהמשך הסביר כי "כולנו חיילים של הסיפור היהודי, של שרשרת הדורות ועלינו לקחת אחריות על המדינה היהודית היחידה שיש לנו".

קרומבי אמר עוד כי "הבחירות הבאות הן באמת באמת הבחירות הגורליות ביותר לעתיד המדינה היהודית. הפעם זה לא סתם סיסמה. אנחנו צריכים לעשות הכול כדי שהמדינה הזו תישאר מדינה יהודית".

הוא קרא להתגייסות טוטאלית של המחנה הלאונמי. "אנחנו יוצאים הערב לשלושה חודשים של מערכה. מאבק על עתיד המדינה היהודית. כולנו קיבלנו הערב צו 8 למילואים של 100 ימים. כי במערכה הזו אסור לנו להפסיד. פשוט אסור".

"כמה טוב הממשלה הזו עשתה. כמה בנייה בהתיישבות. מעל 200 חוות ביהודה ושומרון, 103 יישובים חדשים, שליטה ישראלית מלאה ב-70% מרצועת עזה, כיבוש שטחים נרחבים בסוריה ובלבנון. את המהפכה הזו אי אפשר להפסיק. אחרי הקדנציה הזו אנחנו יכולים להגיד בפה מלא: ימי מפא"י תמו", אמר.