מהומה פוליטית של הרגע האחרון במשכן הכנסת: יו"ר ש"ס אריה דרעי החזיר הערב (חמישי) את חוק מימון המפלגות לוועדה, לאחר שסירב להעלותו להצבעה ללא תמיכת האופוזיציה.

החוק כולל סעיף הקובע את מועד פיזור הכנסת ל-17 ביולי, ועיכובו מעורר סימני שאלה סביב מועד סיום כהונת הכנסת הנוכחית שייתכן ותמשיך לפעול לשבוע נוסף.

הדרמה החלה כאשר יו"ר ש"ס סירב להצביע ללא תמיכת האופוזיציה על חוק מימון המפלגות, שכולל גם את תאריך פיזור הכנסת - בטענה שהמימון נוגע לכל המפלגות. מנגד, באופוזיציה הציגו קו נוקשה כאשר סיעת יש עתיד סירבה לתמוך והצהירה: "שהקואליציה תצביע לבד".

מפלגת ישראל ביתנו תקפה את הקואליציה ומסרה: "בהתאם לחוות הדעת המשפטית של היועצת המשפטית לכנסת, פגרת הכנסת אינה תלויה בהשלמת הליכי חקיקה כלשהם, אלא נקבעה מראש ל-17 ביולי. לכן, לניסיון הבזוי של הקואליציה לכרוך את סיום המושב בהגדלת מימון המפלגות - אין שום אחיזה במציאות".