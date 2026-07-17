נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (שישי), בנאום לאומה, על התרת סיווגם של מסמכי מודיעין רגישים המוכיחים לטענתו כשלים חמורים במערכת הבחירות האמריקנית.

בפתח דבריו הציג את הישגיו הכלכליים והביטחוניים, כולל במערכה מול איראן: "אנחנו מנצחים בגדול באיראן. תראו את פירות המאמץ הזה בקרוב מאוד". עם זאת, הדגיש כי כל אלו בסכנה ללא אמון במערכת הדמוקרטית: "אם לא יוכל להיות אמון, לא תוכל להיות גדולה. וזה פשוט מאוד: אין אמון, אין גדולה".

על פי הנתונים שנחשפו, קהילת המודיעין זיהתה כי החל משנת 2020 השיגה סין גישה בלתי מורשית ל-220 מיליון רשומות של מצביעים אמריקנים. הנשיא האשים גורמים במערכת הביטחון בהסתרה מכוונת של המידע, ציטט דיווחים לפיהם גורמים ב-FBI וב-CIA "ריככו בכוונה את התדרוך היומי לנשיא כדי להסתיר מידע על הפעילות הסינית", וטען כי פקידה בכירה כתבה שהיא מנהלת "ממשלת צללים" כדי למנוע את חשיפת ההתערבות.

המסמכים שנחשפו מצביעים גם על רגישות טכנולוגית גבוהה במכונות ההצבעה ובמאגרי הנתונים המרכזיים, החשופים להטיה מצד מדינות יריבות כגון סין, רוסיה ואיראן. כמו כן, הוצג ניתוח של המשרד לביטחון המולדת שלפיו אותרו כ-278,000 אזרחים זרים הרשומים באופן בלתי חוקי בפנקסי הבוחרים. הנשיא תקף את שיטת ההצבעה בדואר והשווה אותה למדינות עולם שלישי, תוך שהוא מציין כי "הצבעות בדואר הן מושחתות ממיסודן".

בתגובה לממצאים, הנחה הנשיא את משרד המשפטים, ה-FBI וה-CIA לפתוח בחקירה פלילית נגד הגורמים שהיו מעורבים בהסתרת המידע ולפטרם לאלתר. במקביל, הונחה המשרד לביטחון המולדת לעבוד מול מושלי המדינות כדי לתקן את פרצות הסייבר ולהסיר אזרחים זרים מרשימות הבוחרים לקראת בחירות האמצע.

לסיכום, קרא הנשיא לקונגרס לאשר בדחיפות את חוק "SAVE America", אשר ידרוש הצגת תעודת מזהה עם תמונה והוכחת אזרחות, ויגביל חריפות הצבעה בדואר. "הרפורמות הללו נחוצות בדחיפות כדי לעצור את הכשלים שהזכרתי," סיכם הנשיא. "יחד נשיב את האמון והביטחון במדינתנו, ונהיה גדולים וחזקים יותר מאי פעם".