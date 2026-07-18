עוד לפני שהקמפיינים יעלו הילוך, לפני שלוחות המודעות יתמלאו בסיסמאות ולפני שהמפלגות יסגרו את הרשימות, יש מי שמשוכנע שהקרב האמיתי של מערכת הבחירות כבר החל.

מבחינת ברל'ה קרומבי, יו"ר תנועת "תקומה", ממארגני ועידת הימין שנערכה בתל אביב ומי שנחשב בשנים האחרונות לאחד הפעילים הבולטים השאלה המרכזית אינה מי יישב באיזו רשימה, אלא האם הימין יצליח לחזור לדבר בשפה של רעיונות, דרך ואידיאולוגיה.

לדבריו, בשנים האחרונות הצליח השיח הפוליטי לטשטש את קווי הגבול בין המחנות ולהפוך כמעט כל מערכת בחירות לעימות אישי בין מנהיגים. אלא שלטענתו, המציאות רחוקה מכך. בראיון לערוץ 7 הוא מבקש להחזיר את הוויכוח אל נקודת המוצא שלו, וטוען כי דווקא עכשיו חשוב לחדד מחדש את ההבדלים בין תפיסות העולם שמבקשות לעצב את עתידה של מדינת ישראל.

לדבריו, רבים סבורים שהמאבק על ארץ ישראל הסתיים ושסוגיות כמו מדינה פלסטינית או עתיד ההתיישבות כבר אינן חלק מסדר היום הציבורי. קרומבי דוחה את ההנחה הזאת מכל וכל. "אנשים אומרים שהסיפור של מדינה פלסטינית, של ההסכמים המדיניים ושל אוסלו נגמר. היום אף אחד כבר לא מאיים על ההתיישבות. ואני אומר - חברים, לא רק שיש ימין ויש שמאל, יש איום אמיתי על מפעל ההתיישבות". מבחינתו, מי שמרגיש שההתיישבות הגיעה לנקודת אל־חזור פשוט מתעלם מהמציאות הפוליטית.

כדי להמחיש את דבריו הוא חוזר לאחד הדברים שנאמרו במהלך הוועידה. "אמר פה אחד הפאנליסטים, אורי מלמד, שכולם אומרים שאת המהפכה הזאת ביהודה ושומרון כבר אי אפשר לעצור. והוא אמר דבר פשוט - מאתיים חוות ומאה יישובים אפשר להוריד בתוך שבוע. אנשים צריכים להבין שהוויכוח הזה חי וקיים". לדבריו, גם הישגים שנראים היום מבוססים עלולים להיעלם במהירות אם תקום ממשלה שתאמץ תפיסת עולם אחרת.

השיחה נודדת במהירות אל השמות שמרכיבים את תמונת הבחירות, וגם כאן קרומבי מבקש להסיר, לדבריו, מסכות. בכל הנוגע לרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הוא אינו מותיר מקום לספק. "איזנקוט הוא שמאל. הוא מי שחתום על מדיניות ההכלה בעזה. הוא אמר בקולו שטוב שיצאנו מצפון השומרון, והתוכנית שלו היא לעשות שם עוד עזה קטנה. אלה לא פרשנויות - אלה הדברים שהוא אמר". מבחינתו, ההגדרות אינן נובעות מתדמית ציבורית אלא מהעמדות ומהמעשים של כל אחד מהשחקנים.

לצד הדברים החריפים, קרומבי מדגיש כי אינו מבקש לנהל שיח של פילוג אישי. להפך. "אנחנו פה היום בוועידה שאומרת - חברים, אנחנו אוהבים את כולם. ערב תשעה באב, מחבקים את כולם. המסר שלנו הוא מסר של פיוס ושל אחדות". עם זאת הוא מוסיף מיד את ההסתייגות שמבחינתו היא העיקר: "הטוב הוא טוב והרע הוא רע". לדבריו, אחדות אינה יכולה להתבסס על טשטוש של תפיסות עולם או על ויתור על עקרונות יסוד.

סוגיה מרכזית נוספת שמעסיקה את קרומבי היא האפשרות להקמת מפלגות חדשות בימין. הוא סבור שקיים ציבור משמעותי של מצביעים שאינו מוצא כיום את מקומו. "יש שלושה, ארבעה, אפילו חמישה מנדטים של ימין יותר ליברלי, יותר חילוני, שלא מוצא את עצמו אצל סמוטריץ', מצד אחד, אבל גם לא בליכוד ולא בש"ס". בעיניו, אם תקום מסגרת שתדע לייצג את הציבור הזה מבלי לטשטש את זהותה, היא עשויה לחזק את המחנה.

עם זאת, הוא משרטט קו אדום ברור. "אם מוקמת מפלגת ימין - תבורך. אבל אם זו מפלגה שרוצה להיות פרווה, שגם תלך עם השמאל וגם תלך עם הימין, וגם תהיה הגוש הלא מחליט - זה בעייתי מאוד". מבחינתו, השאלה אינה מי יעמוד בראש הרשימה אלא מה תהיה מחויבותה האידיאולוגית לאחר הבחירות.

כאשר עולים שמותיהם של יולי אדלשטיין, גלעד ארדן ואיילת שקד, קרומבי משיב כי מדובר באנשים ש"אפשר לסמוך עליהם מבחינה אידיאולוגית". לדבריו, "בתפיסות של דת ומדינה או בתפיסות הרחבות של מדינת ישראל הם מציגים גישה ליברלית ומתונה יותר, אבל הם נמצאים במקום ברור". לעומת זאת, הוא דוחה אפשרות לשיתוף פעולה עם יועז הנדל וצבי טרופר. "טרופר והנדל הם אנשי שמאל, חד־משמעית. הם אנשים שישבו בממשלת שמאל. הם ישבו עם מרצ. הם עצרו את הבנייה ביהודה ושומרון. אלה העובדות, ולכן מבחינתי הם לא חלק מהמחנה הלאומי".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו חומק מביקורת. קרומבי אומר כי הוא מעריך את מנהיגותו, אך חולק על תפיסתו באשר להקמת ממשלות רחבות. "נתניהו, בתפיסת עולמו האידיאולוגית והשורשית, רוצה ממשלה רחבה. תמיד, כשהוא היה יכול לבחור בין ממשלה צרה לממשלה רחבה, הוא העדיף ממשלה רחבה". אלא שלדבריו, "אני לא בטוח שזה מה שטוב למדינת ישראל". בהמשך הוא אף מחדד את הביקורת. "יש לי ביקורת עליו שהוא היה ממלכתי מדי. אני קורא לנתניהו - תפסיק להיות ממלכתי. תוריד את מינון הממלכתיות".

גם היחסים עם המפלגות החרדיות, אחת הסוגיות הרגישות ביותר בתוך המחנה הלאומי, מקבלים מקום משמעותי בשיחה. קרומבי אינו מסתיר את המחלוקות. "יש בעיות קשות. יש את סוגיית הגיוס, יש את נושא הליבה, יש את הסוגיות של הדיור". לדבריו, יש נושאים שמטרידים אותו אפילו יותר. "אני אגיד לך יותר מזה - הרבה יותר מרתיח אותי שבמחיר למשתכן בבית שמש אי אפשר למצוא מקום אחד למילואימניק, או מה שקורה בנגב ובגליל".

אבל לצד הביקורת הוא מדגיש כי בפוליטיקה יש לבחון את המציאות כפי שהיא. "פוליטיקה היא לא עולם אידיאלי. הלוואי שהיו לנו שישים וארבעה מנדטים של אנשים שחושבים בדיוק כמונו. הלוואי. אבל זה לא המצב". לכן, הוא מסביר, גם אם קיימות מחלוקות עמוקות, השותפות עם הציבור החרדי טבעית יותר מכל חלופה אחרת. "בסופו של דבר הם עדיפים בהרבה. הם האחים שלי. יש בינינו ברית אמונית. אנחנו רואים עין בעין את האסטרטגיה של מדינת ישראל, גם מבחינה לאומית וגם מבחינה רוחנית".

בסיום הראיון חוזר קרומבי לנקודת המוצא שממנה התחיל. מבחינתו, הבחירות הקרובות אינן מוכרעות בשאלת הרשימות או מספר המנדטים, אלא בשאלה האם המחנה הלאומי יידע להגדיר מחדש את עצמו ואת מטרותיו. "הציבור צריך לדעת בדיוק על מה הוא מצביע. לא לטשטש, לא להתבלבל ולא להסתיר את ההבדלים. יש ימין ויש שמאל. יש דרך אחת ויש דרך אחרת. בסוף, זו הבחירה האמיתית שתעמוד מול אזרחי ישראל".