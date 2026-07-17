השינוי העמוק בשיטות העבודה המודיעיניות מאז השבעה באוקטובר מהווה חלק בלתי נפרד משינוי תפיסתי מקיף שעבר הצבא כולו במהלך המלחמה ובפרט בזירת המודיעין.

את המהפכה מובילה מחלקת מודיעין שדה באמ"ן, שלקחה על עצמה את בניין הכוח של המודיעין הטקטי בחירום ובשגרה.

בעיתון ידיעות אחרונות דווח כי במוקד הרפורמה לאור מחדלי הטבח ניצבים מרכזי מודיעין קדמיים המשולבים ישירות במרחבי התמרון ומזרימים לכוחות הלוחמים תמונת מצב מעודכנת בזמן אמת.

כדי לממש את החזון, בוצע שינוי מבני רחב היקף בכוח האדם: מספר קציני המודיעין בכל גדוד הוכפל, ולחטיבות המתמרנות צורפו מומחי איסוף ייעודיים בתחומי היומינט (מודיעין אנושי), הוויזינט (מודיעין חזותי), הסיגינט (מודיעין אותות) והאוסינט (מודיעין גלוי).

זרימת כמויות המידע העצומות לקצה המבצעי מייצרת גם אתגר מורכב של "עומס מידע", ובמערך פועלים לוודא שהנתונים מגיעים כשהם כבר מעובדים ומזוקקים, כדי לאפשר למפקדים תחת אש לקבל החלטות מהירות מבלי ללכת לאיבוד בתוך הררי הנתונים.

במקביל, מטמיעה המחלקה מערכות טכנולוגיות המאפשרות לקצר משמעותית את משך הזמן שחולף בין איתור מטרה להפעלת אש נגדה - יכולת קריטית בלחימה. החיבור המהיר של אמ"ן לצוותי הקרב המתמרנים כבר הוביל לשיפור דרמטי בתוצאות המבצעיות של פעולות התקפיות יזומות שניהל צה"ל.

עם זאת, באגף המודיעין מבינים היטב כי המבחן האמיתי והגורלי ביותר לא יהיה ברגעים שבהם צה"ל יוזם ומכתיב את הקצב, אלא ביכולת להתמודד עם ה"הפתעה" הבאה. תחת הצל הכבד של הכישלון המודיעיני ב-7 באוקטובר, מצהירים באמ"ן כי לצד ההצטיידות הטכנולוגית והרחבת היכולות בשטח, נדרש שינוי תפיסתי עמוק מן היסוד.

היעד המרכזי של האגף הוא מיגור היהירות המערכתית שהובילה בעבר להתעלמות, ולעיתים אף לזלזול, מצד גורמי ההערכה הבכירים במטה כלפי אזהרות ברורות ומדויקות שהגיעו מהשטח - בין היתר מצד תצפיתניות וקמ"נים זוטרים.

הטלטלה שעבר האגף הבהירה כי מניעת המחדל הבא תלויה בצניעות, בהטלת ספק מתמדת ובהקשבה אמיתית למי שמנסים לערער על הקונספציה השלטת, גם אם מדובר בחיילים "פשוטים" בדרגות נמוכות.