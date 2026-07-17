אחרי גירוש גוש קטיף וצפון השומרון חיברתי את הקינה איכה אבדה זבת חלב ודבש שבה קוננתי על הפעולה האומללה ההיא ועל תוצאותיה שהגיעו מיד.

לא שיערנו את האסון הלאומי הנורא של שמיני עצרת תשפ"ד, שהוא תוצאה ישירה של ההפקרה והטירוף.

בשנתיים האחרונות אנו זוכים לניצחונות וישועות ללא תקדים. ההיסטוריה מצפה מאיתנו להתנערות כללית. ביהודה ושומרון יש תודה לה' מהפך אדיר, ובצפון השומרון בוטלה ההתנקות והחלה ההתחברות.

הרב יהונדב דרורי רב היישוב שילה עורר אותי לתקן את הקינה בהתאמה למעשי ה' ושליחיו הנאמנים בעת הזאת.

אני מגיש כאן את הקינה המקורית ואת ששת הבתים החדשים שבאים במקום חמשת הבתים האחרונים בקינה המקורית. יהי רצון שבקרוב ממש נחליף את כל הקינה בשיר חדש על גאולתנו, ועל הורשה וירושה.

הקינה המקורית

אֵיכָה אָבְדָה זָבַת חָלָב וּדְבַש

שֻדְּדָה נֶהֶרְסָה, חָרְבָה וַתִּיבַש

שָדוֹת יְרֻקִּים, מַטָּעִים, חֲמָמוֹת

הָיוּ לְמִרְמָס לְרוֹעִים וּבְהֵמוֹת

אֵיכָה בָּגְדוּ נִבְחֲרֵי הָעָם

בֵּאלוֹהֵיהֶם, בְּבוֹחֲרֵיהֶם, בְּנַפְשָם וּבְזַרְעָם

וְאֵיךְ נֶהֶפְכוּ חַיָּלִים וְשוֹטְרִים

מֵאַחִים אֲהוּבִים לְאוֹיְבִים וְצָרִים

אֵיכָה גוש קטיף אֶרֶץ אֲהוּבָה

גַּן יָרָק, חוֹל וְיָם, אַהֲבָה וְאַחְוָה

מְלֵאָה כָּרִמּוֹן תּוֹרָה וּמִצְווֹת

וְעַתָּה חֳרָבוֹת וְאֶרֶץ תַּלְאוּבוֹת

אֵיכָה דָּת וָדִין וְצֶדֶק וָחֹק

נִרְמְסוּ וְהָיוּ לְלַעַג וּשְחוֹק

יִשְרֵי דֶרֶךְ כְּלוּאִים, רָבְתָה הַמְצוּקָה

מִשְפָּט לְמִשְפָּח וּצְדָקָה לִצְעָקָה

אֵיכָה הֲמוֹנֵי לְבוּשֵי שְחוֹרִים

פָּרְצוּ עִם בֹּקֶר אֶל בָּתֵּי יְקָרִים

לֹא בוֹשוּ לִתְפּוֹר דְּגָלִים עַל מַדֵּיהֶם

לְחַלֵּל לָבָן וּתְכֵלֶת כִּסֵּא כְבוֹד אֱלוֹהֵיהֶם

אֵיכָה וְלָמָּה בָּתֵּי כְנֶסֶת הַמְפוֹאָרִים

הָיוּ בְרֶדֶת יוֹם לְלַפִּידֵי אֵש בּוֹעֲרִים

"אַל תַּסְתֵּר פָּנֶיךָ מִמֶּנִי" זָעֲקוּ שָם לְפָנֶיךָ

אַךְ לֹא נַעֲנוּ מִשְּמֵי מְעוֹנֶךָ

אֵיכָה זֵדִים מַטִּילֵי אַלְפֵי פְּצָצוֹת

חוֹגְגִים עַל חָרְבוֹתֵינוּ בְּרֹאש כָּל חוּצוֹת

גֹּרְשָה הַגְּבִירָה וַתֵּשֶב לָהּ הַרְחֵק

וּבֶן הָאָמָה עוֹמֵד וּמְצַחֵק

אֵיכָה חָרְשוּ חוֹרְשִים, הֶאֱרִיכוּ מַעֲנִית

עַל אלי סיני, דוגית וְניסנית

מִבֵּין חָרְבוֹתֵיהֶן מְחַבְּלִים צוֹרְרִים

פִּגְזֵי מָוֶת עָלֵינוּ הֵחֵלוּ יוֹרִים

אֵיכָה טְהוֹרֵי לֵב חָשוּ אֶל כְּפַר מַיְמוֹן

אַךְ לֹא עָצְרוּ כֹחַ לִפְרוֹץ בְּהָמוֹן

צִפְּתָה אָז לַשָּוְא נצרים הַנְּצוּרָה

קטיף וְתל קטיפא בְּרוּחַ נִשְבָּרָה

אֵיכָה יָשְבוּ בָדָד גדיד וְגני-טל

מִנּצר חזני כָּל הֲדָרָהּ נִטַּל

לִמְעוֹן תַּנִּים הָיְתָה נוה דקלים

בְּשירת הים וּכפר ים נוֹתְרוּ רַק גַּלִּים

אֵיכָה כִּלּוּ בוֹזְזִים אֵת פאת שדה

אֵת רפיח ים רָדוּ כִּבְמִרְדֶּה

וְרוּחַ נָסַע וַיָּגָז אֶת שְׂלָו

וּבְחוֹלוֹת בּדֹלח הוּעַם הַזָּהָב

אֵיכָה לֹא עָמְדָה הַזְּכוּת בַּמָּרוֹם

לַתַּנָּא ר' אֶלְעָזָר אִיש כפר דרום

אַךְ בְּעִקְבוֹת מְגִינֵּי כְּפַר דָּרוֹם בְּתַשַ"ח

הַצְּעִירִים עַל הַגָּג רֹאשָם לֹא יִשַּח

אֵיכָה מִן הָאָרֶץ נִמְחֲתָה עצמונה

בכרמהּ אֵין עֲנָבִים, נָדְדָה מִקִּנָּהּ

מורג כִּבְמוֹרַג הוּדְשָה וְנִפְזְרָה

בְּגן אור רַב הַחֹשֶךְ כָּבְתָה הַמְנוֹרָה

אֵיכָה נִשְכְּחָה בִּרְכַּת מֹשֶה

"וְהֵם רִבְבוֹת אֶפְרַים וְהֵם אַלְפֵי מנשה"

וְאֵיךְ כְּמוֹ לְפָנִים בְּכֶרֶם נָבוֹת

בְּנֵי בְלִיַּעַל גָּזְלוּ נַחֲלַת אָבוֹת

אֵיךְ סְבָבוּנוּ בְּחומש חַיָּלִים וְשוֹטְרִים

בְּכֹחַ גָּרְרוּ נְעָרוֹת וּבַחוּרִים

אֵיךְ עָמְדוּ בְשא-נור אַנְשֵי אֱמוּנָה

לְהָגֵן עַל בֵּית הַכְּנֶסֶת שֶאַךְ עַתָּה נִבְנָה

אֵיךְ פֻּנְּתָה כדים וְחָרְבוּ בִנְיָנִים

אֵיךְ צָהֲלוּ בְגֶ'נִין בְּהֶרֶס גנים

אֵיךְ קָמוּ בְּעַמּוֹנָה הוֹרְסִים וּמְשַבְּרִים

אֵיךְ רָדוּ וְהִכּוּ וּפָצְעוּ כְּאַכְזָרִים

אַיֶּכָּה שוֹמֵר אֶת כָּל אוֹהֲבָיו

קָרוֹב לְקוֹרְאָיו נֶאֱמָן בִּדְבָרָיו

הֲתִמְצָא בְכָל הָאָרֶץ בָּנִים כְּנֶאֱמָנֶיךָ

הַאִם לֹא לֵב טָהוֹר שָפַכְנוּ לְפָנֶיךָ

אֵיכָה תִרְעֶה וְתַרְבִּיץ אֶת הַצֹּאן

קַבֵּל תְּחִנָּתָם וְיִהְיוּ לְרָצוֹן

הָשֵב מְהֵרָה בָּנִים לִגְבוּלָם

כַּכָּתוּב "וְלֹא יֵבֹשוּ עַמִּי לְעוֹלָם"

יואל אליצור

ששה בתים חדשים

אשרי הזוכים למחות אשמת שומרון

לתקן את אשר עִוְּתָה ממשלת שרון

להשיב לאיתנה את ברכת משה

"והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה"

אשרי אנשי חומש גִּבּוֹרֵי אמונה

אשר דבקו בָהָר שבע עשרה שנה

בין אויב אכזר ובין אחים טועים

בונים הנהרסות ובתורה יגעים

אשרי מי שלא שכח את שא-נור

ולבו אל ארצנו בוער כתנור

והנה מחזירים לְיָשְנָהּ עטרה

והנה כבר רוקדים פה עם ספר תורה

אשרי הבונים ומחדשים את גנים

מה טובו בכדים בתים ובנינים

שמונה עשר יישובים בצפון השומרון

ואחריהם עוד המון בשמחה וברון

אשרי השומעים קול אל מתוך האש

הקורא בקול גדול עלה רש!

על מאיסת חבל עזה שִלַּמְנוּ בדמים

באהבה עזה נִבְנֶנָּה לעולמים

אשרי העם שיי אלהיו

אשרי הרואים כח מעשיו

לבנון ובשן יהיה גבולם

ככתוב "ולא יבושו עמי לעולם"