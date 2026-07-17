משאית שהורדה מהכביש, נתפסה נוסעת בלי בלמים צילום: דוברות המשטרה

מבצע אכיפה רחב היקף של משטרת ישראל שנערך ביממה האחרונה הביא לתפיסת משאית מסוכנת בכבישי יו"ש.

סייר-בוחן משטרתי עצר משאית פלסטינית לבדיקה שגרתית. במהלך הבדיקה המקצועית התברר כי כלי הרכב הכבד נושא לוחיות זיהוי מזויפות, וכי הוא כבר הורד מהכביש על ידי המשטרה במהלך החודשים האחרונים בשל ליקויים קודמים.

בחינת המשאית אמש העלתה כי היא חזרה לנוע בכבישים עם פגמים בטיחותיים חמורים, ובראשם דליפת אוויר חריפה במערכת הבלמים - תקלה חמורה המונעת עצירה בטוחה של הרכב הכבד. בעקבות הממצאים, הרכב הושבת ונגרר מהמקום, רישיונו של הנהג נפסל במקום למשך 30 ימים ונפתח נגדו הליך משפטי.

במסגרת הפעילות הממוקדת, שנערכת כחלק ממבצע מחוזי מתמשך המכונה "קו לבן", נרשמו לאורך היממה 367 דוחות תנועה. פילוח הנתונים חושף כי 54 נהגים נקנסו בגין שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה הגורם להיסח דעת, 49 דוחות נרשמו באמצעות שימוש במצלמה טקטית, 13 נהגים נתפסו כשהם אינם צייתנים לאור אדום ברמזור, ו-11 דוחות ניתנו על נהיגה במהירות מופרזת.

כמו כן, השוטרים איתרו 51 כלי רכב שנעו עם ליקויים מכניים, כאשר 39 מתוכם הורדו מהכביש באופן מיידי בשל פגמים בטיחותיים קשים. בנוסף, קציני המשטרה השתמשו בסמכותם ופסלו את רישיונות הנהיגה של 26 נהגים לתקופה של 30 ימים.